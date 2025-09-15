Alineándose con la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, expresó su apoyo a una nueva liberación de los fondos previsionales, ¿qué dijo?

“Lo que la presidencia ha anunciado es que va a apoyar un proyecto donde las personas voluntariamente puedan retirar sus fondos, pero (la mandataria) ha señalado también que esos retiros tienen que ser muy pensados, meditados, reflexionados”, manifestó en declaraciones a la prensa.

“Lo que no se puede hacer es sacar el fondo para quedarse luego sin pensión, pero si alguien requiere (el dinero) para algún proyecto, empresa o emprendimiento que permita mejorar en el futuro su calidad de vida, esa es la facultad que tiene el ciudadano a partir de la iniciativa que está apoyando la presidenta”, agregó.

Daniel Maurate - Ministro de trabajo y promoción de empleo | Fotografía : Jesús Roberto Saucedo Olortegui

En ese sentido, Maurate consideró que las personas que decidan retirar su dinero deberían pensar a futuro. De lo contrario, opinó que deberían mantener sus ahorros en la AFP.

Dina Boluarte sorprendió a todos al apoyar ayer un octavo retiro de las AFP. (Foto: Presidencia)

La postura de Maurate ha cambiado en poco tiempo, pues a finales de agosto dio las siguientes declaraciones:

“Si se impulsa la política de consumirse la CTS y quedarse sin recursos cuando se quedan sin empleo, o de consumirse anticipadamente las pensiones y luego quedarse sin pensión cuando se esté viejito, o no aportar a la protección social, todo eso perjudica a los trabajadores. Por eso es que la buena política pública es fortalecer el sistema previsional”, agregó.

La postura de Boluarte y Maurate deja sin piso a la posición que expuso el MEF durante la gira para inversionistas que se llevó a cabo en Europa la semana pasada, donde el titular de Economía, Raúl Pérez-Reyes advirtió que el octavo retiro “sería el peor de todos”.