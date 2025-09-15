El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, Víctor Flores Ruiz, informó que este miércoles 17 de septiembre se pondrá en agenda el debate de los proyectos de ley que promueven el octavo retiro de los fondos de las AFP, ¿quiénes participarán?
La comisión ha convocado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), así como a la Asociación de las AFP. Ello, con el fin de que brinden sus opiniones técnicas y aportes respecto a las propuestas en discusión.
Flores Ruiz aseguró que desde la Comisión de Economía toda decisión será evaluada “con responsabilidad técnica y social”.
El domingo la presidenta Dina Boluarte dio un giro radical en la posición del Gobierno, apoyando una eventual nueva liberación de los fondos previsionales.
Solo la semana anterior, las autoridades peruanas, en su gira para inversionistas en Europa, habían expresado su rechazo a la propuesta. Incluso, el titular del MEF, Raúl Pérez-Reyes dijo que un octavo retiro “sería el peor de todos”.