Retiro de fondos de pensiones se debatirá en dos días. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, Víctor Flores Ruiz, informó que este miércoles 17 de septiembre , ¿quiénes participarán?

La comisión ha convocado al , a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), así como a la Asociación de las AFP. Ello, con el fin de que brinden sus opiniones técnicas y aportes respecto a las propuestas en discusión.

LEA TAMBIÉN: Ministro Maurate retrocede y ahora está a favor de octavo retiro de AFP más “meditado”

Flores Ruiz aseguró que desde la Comisión de Economía toda decisión será evaluada “con responsabilidad técnica y social”.

Dina Boluarte anunció ayer cambio radical en la postura del Gobierno. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

El domingo la presidenta , apoyando una eventual .

LEA TAMBIÉN: Retiro de AFP: Boluarte anuncia su respaldo y deja “sin piso” al MEF
Ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes (Foto: Fabiola Granda/Bloomberg)

Solo la semana anterior, las autoridades peruanas, en su gira para inversionistas en Europa, habían expresado su rechazo a la propuesta. Incluso,.

