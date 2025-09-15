El Congreso acumula un total de 25 proyectos de ley que plantean el retiro de hasta S/ 21,400, equivalente a 4 UIT, de los aportes a la AFP, propuestas que esperan ser debatidas por la Comisión de Economía, como paso previo para llegar al pleno. Aquí los detalles.

El último proyecto en ser presentado es el del congresista José Luna (Podemos Perú), quien vuelve a plantear no solo el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de pensiones (ya había presentado una iniciativa en ese sentido en mayo último), sino que también solicita la derogatoria de la Ley 32123, que plantea la Reforma del Sistema Previsional Peruano.

¿Qué proponen los proyectos de ley?

De los 25 proyectos de ley presentados, 20 proponen un retiro extraordinario de 4 UIT (S/ 21,400). Otros plantean la disponibilidad del 95.5%, del 100%, o retiros por casos especiales como enfermedades terminales, estudios o viaje definitivo.

Entre los más activos se encuentran legisladores de Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, APP y Juntos por el Perú. En conjunto, las propuestas buscan ampliar las causales o flexibilizar el acceso a los fondos de los afiliados.

Retiro de hasta S/ 21,400 o 4 UIT (la mayoría)

Esta es la propuesta más recurrente, con 20 proyectos de ley que buscan autorizar el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/ 21,400. El objetivo principal es impulsar la economía y aliviar la carga financiera de los afiliados.

Retiro del 95.5 %

Esta categoría agrupa proyectos que proponen retirar casi la totalidad de los fondos previsionales.

PL 10170/2024-CR (Digna Calle, Podemos Perú): autoriza a los aportantes a disponer de hasta el 95.5% de sus fondos en casos específicos como enfermedad terminal, desempleo, migración y estudios. PL 10989/2024-CR (Jhaec Espinoza Vargas, Acción Popular): faculta a los afiliados a retirar hasta el 95.5% del total de sus fondos disponibles en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

Retiro por otros motivos

PL 10903/2024-CR (Jhaec Espinoza Vargas, Acción Popular): faculta el retiro de hasta 1 UIT mensual (S/ 5,350) para afiliados en situación de desempleo. PL 11416/2024-CR (Magaly Ruiz, APP): autoriza un retiro excepcional de hasta 3 UIT (S/ 16,050) de los fondos del Sistema Privado de Pensiones. PL 11385/2024-CR (Margot Palacios Huamán, No agrupada): propone un retiro extraordinario de hasta 5 UIT (S/ 26,750) ante la situación de recesión económica.

¿Qué ocurrió en la legislatura pasada?

Durante la legislatura anterior, presidida por el congresista Ilich López, la Comisión de Economía no emitió dictamen sobre los proyectos de retiro de fondos de las AFP. La decisión se postergó porque se esperaba la publicación del reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional, lo que congeló el debate pese a la presión de algunos congresistas.

La situación actual en el Congreso

En la presente legislatura, el nuevo presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores (Fuerza Popular), adelantó que está en contra de nuevos retiros.

Sin embargo, hoy la bancada Fuerzas Popular anunció que pedirá que el octavo retiro de la AFP ingrese en la agenda de esta comisión.

El Ejecutivo también se pronunció a favor de autorizar un nuevo retiro de la AFP.

Retiro extraordinario de la ONP

Por otro lado, en esta comisión también se encuentra el proyecto de ley del congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) para autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21,400) de los aportes a la ONP.

Además, la iniciativa propone incrementar las pensiones a S/ 900 para aportantes de 65 años con al menos 10 años de aportes, y a S/ 1,300 para quienes acrediten 15 años de aportes.

En ese sentido, la medida alcanzaría a los afiliados activos o exaportantes del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que no accedieron a jubilación.