Tras unos meses en espera, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó, en segunda votación, el texto sustitutorio que plantea el retorno de la bicameralidad y que permite la reelección congresal inmediata.

La iniciativa se aprobó con 91 votos a favor, 31 en contra y se registró una abstención.

Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Renovación Popular (RP), Podemos Perú, Somos Perú y Acción Popular apoyaron esta propuesta, mientras que Perú Libre la rechazó.

En tanto, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario se abstuvieron al momento de la votación.

Al ser una reforma constitucional, el Ejecutivo no puede observar la norma. En ese sentido, el presidente del Legislativo, Alejandro Soto, remitirá la autógrafa de ley a la presidenta Dina Boluarte, a fin de que la publique en el diario oficial El Peruano.

Los principales cambios

Con esta decisión, el Parlamento pasaría a tener un Senado y una Cámara de Diputados. Mientras que el primero estaría conformado por 60 senadores, la segunda tendría 130 diputados. Tanto senadores como diputados serían elegidos por el plazo de cinco años.

Además, se eliminó el artículo 90-A de la Constitución, el cual establece que “los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo”. De esta manera, se abrió la puerta a que los actuales legisladores puedan postular en las elecciones del 2026 al cargo de senador.

“Los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo”, se lee en el texto.

La norma también elimina la obligación que tiene un nuevo Gabinete Ministerial de solicitar el voto de investidura ante el Parlamento. Ahora, los ministros solo irán a la Cámara de Diputados a exponer su plan de trabajo.

Al respecto, la presidenta de la comisión de Constitución, Martha Moyano, indicó que dichos cambios se implementarían a partir de las próximas elecciones generales.

Sin embargo, consideró que para que esto funcione correctamente debe “mejorar la clase política”.

Añadió que la Cámara de Diputados tendrá la función del “control político” y el Senado “el control normativo”.

Óscar Urviola y Ernesto Álvarez calificaron de acierto la aprobación del retorno de la bicameralidad en el Congreso.

¿Cuáles son las implicancias de esta medida?

Los constitucionalistas Ernesto Álvarez y Óscar Urviola calificaron de acierto la aprobación de esta reforma constitucional y consideraron, por separado, que impactará de manera positiva en el trabajo que realiza el Parlamento.

“Es una de las sorpresas positivas que nos ha reservado este Congreso, con todos sus defectos, ya que han aprobado algo que técnicamente era necesario. No podíamos continuar con una Cámara de Diputados, que es básicamente elegida con líderes locales inexpertos en materia política y era imprescindible contar en el futuro con una Cámara de Senadores”, dijo Álvarez a Canal N.

El exintegrante del Tribunal Constitucional (TC) añadió que, con esta reforma, la técnica legislativa también tendrá una mejora debido a que los proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados tendrán un “espacio de reflexión” y serán revisados a minuciosidad en la Cámara de Senadores, que ejercerá como una suerte de segunda instancia.

Por su parte, Urviola indicó que la aprobación del retorno a la bicameralidad es un primer paso para mejorar el sistema de representación en el país y los partidos políticos. En ese sentido, consideró que a futuro funcionará, siempre y cuando se aprueben otras medidas adicionales.

“Tendríamos que esperar muchos años para mejorar nuestro sistema democrático y, para eso, tendríamos que empezar por la educación. Creo que estableciendo el sistema bicameral, que es lo que corresponde, se pueden añadir otras medidas, que son necesarias. El retorno a la bicameralidad no es suficiente. Esta medida no va a solucionar todos los problemas. Es un paso importante, pero no es el único”, dijo a Gestión el expresidente del TC

Se podría acudir al TC

En otro momento, Urviola recordó que un grupo de ciudadanos o los congresistas que no estén de acuerdo con la aprobación de esta norma podrían presentar ante el TC un recuso para calificarla de inconstitucional, por lo que sería derogada.

No obstante, dijo que es poco probable de que el TC declare fundado algún pedido para declarar inconstitucional una reforma que, por el contrario, “trata de consolidar el sistema democrático y mejorar el sistema de representación”.

El constitucionalista también añadió que, desde ahora, un legislador, si así lo cree conveniente, podría presentar un proyecto de ley para evitar que la reforma constitucional aprobada ayer entre en vigencia, pero vio pocas chances de que la iniciativa prospere en el Congreso.

Óscar Urviola señaló que se podría presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso para declarar inconstitucional la ley que reinstauró la bicameralidad. (Foto: GEC)

El referéndum del 2018 y el plazo para presentar una reforma

Durante el debate, varios congresistas cuestionaron que no se está haciendo caso a los resultados del referéndum aprobado en el año 2018.

En dicha votación, el 85% de peruanos apoyó la eliminación de la reelección inmediata de parlamentarios, mientras que un 90% se opuso al retorno de la bicameralidad en el Parlamento.

Al respecto, Urviola recordó que la Ley 26300 establece que las reformas constitucionales aprobadas en referéndum no pueden ser modificadas dentro de los dos años siguientes a su aprobación. En ese sentido, dijo que ya se venció el plazo, por lo que no se está violando ninguna ley.

Por su parte, Álvarez consideró que se le debe quitar “la aureola de santidad” que tiene el referéndum, al referirse al proceso del año 2018. A su juicio, todas las consultas populares “son manipuladas”.