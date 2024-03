La Asociación Civil Transparencia se pronunció sobre la restitución de la bicameralidad ante su probación en segunda votación en el Congreso de la República del Perú y advirtió que se deben atender algunas cuestiones para fortalecer la democracia. Para ello la institución emitió un informe en el que se dio cuenta que dieron 74 cambios a 56 artículos de la Constitución.

Entre ellos se encuentran las funciones de las nuevas cámaras de senadores y diputados, la actualización de nombre de instituciones, entre otros.

Además, se mencionó algunos puntos que deben ser atendidos, tales como la falta de especificación en cuánto a qué cámara se da cuenta del nombramiento de embajadores, “algo que, por el modelo de bicameralidad elegido, debería corresponder al Senado”, considera la asociación.

Entre estos puntos, se considera revisar el reglamento del Congreso con relación a la potestad de los ministros de acudir al pleno de ambas cámaras, así como la facultad del Ejecutivo de legislar en determinadas materias vía Decretos de Urgencia.

“Por error, modifican el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución, en lugar del 2, derogando el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional (artículo 139 del proyecto)”, menciona el informe.

Finalmente, el procedimiento de reforma constitucional que no requiere de referéndum ratificatorio llama la atención, puesto que este no considera la existencia de dos cámaras, lo que podría “originar diversos supuestos que el artículo modificado no considera”.

Congreso aprueba el retorno de la bicameralidad

¿Cuándo se aprobó la primera votación el retorno de la bicameralidad?

La primera votación se dio el 16 de noviembre de 2023, cuando se alcanzaron 93 adhesiones. Ahora el proyecto será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

¿Con cuántos votos a favor se aprobó el retorno de la bicameralidad?

La iniciativa se aprobó con 91 votos a favor, 31 en contra y se registró una abstención.

Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Renovación Popular (RP), Podemos Perú, Somos Perú y Acción Popular apoyaron esta propuesta, mientras que Cambio Democrático-Juntos por el Perú y Perú Libre la rechazaron. En tanto, el Bloque Magisterial se abstuvo al momento de la votación.