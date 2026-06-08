El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se adelantó a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Perú y habló sobre las relaciones diplomáticas.

“El progresismo (en referencia a Juntos por el Perú) acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori (sic)”, publicó Petro en su cuenta de X al comentar un mensaje de anoche de un usuario de esa red social.

Petro dijo que el expresidente Pedro Castillo, encarcelado por el delito de conspiración, fue “reivindicado” en estas elecciones.

Asimismo, el jefe de Estado colombiano anunció que restablecerá “completamente las relaciones diplomáticas” con Perú, que han tenido interrupciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo y que le solicitará al nuevo presidente “una fusión del Pacto Andino (sic) con Mercosur”.

El comentario de Petro fue una referencia a la Comunidad Andina (CAN), sucesora del antiguo Pacto Andino, y de la cual hacen parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

A la espera aún de resultados de las presidenciales en Perú

El mensaje del mandatario colombiano no tiene en cuenta que el conteo de votos en las elecciones presidenciales peruanas no ha concluido y que hay una disputa voto a voto entre Fujimori y Sánchez.

Con el cómputo del 93% de las actas de votación, la ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez se redujo este lunes a 0.17 puntos porcentuales.

Según esas actas, Fujimori obtiene parcialmente el 50.08% de los votos, frente al 49.91% de Sánchez.