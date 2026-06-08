El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se adelantó a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Perú y habló sobre las relaciones diplomáticas.

publicó Petro en su cuenta de X al comentar un mensaje de anoche de un usuario de esa red social.

Petro dijo que el expresidente Pedro Castillo, encarcelado por el delito de conspiración, fue “reivindicado” en estas elecciones.

LEA TAMBIÉN: Flash electoral 2026: empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Asimismo, el jefe de Estado colombiano anunció que restablecerá “completamente las relaciones diplomáticas” con Perú, que han tenido interrupciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo y que le solicitará al nuevo presidente “una fusión del Pacto Andino (sic) con Mercosur”.

El comentario de Petro fue una referencia a la Comunidad Andina (CAN), sucesora del antiguo Pacto Andino, y de la cual hacen parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

LEA TAMBIÉN: Depósitos a plazo en dólares se disparan antes de elecciones, ¿quiénes se protegen?

A la espera aún de resultados de las presidenciales en Perú

El mensaje del mandatario colombiano no tiene en cuenta que el conteo de votos en las elecciones presidenciales peruanas no ha concluido y que hay una disputa voto a voto entre Fujimori y Sánchez.

Con el cómputo del 93% de las actas de votación, la ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez se redujo este lunes a 0.17 puntos porcentuales.

Según esas actas, Fujimori obtiene parcialmente el 50.08% de los votos, frente al 49.91% de Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: Defensoría del Pueblo descarta patrón sistemático de fraude
Elecciones 2026: reportan cédulas de sufragio marcadas y la detención de dos personeros
Elecciones 2026: Contraloría estrena monitoreo en tiempo real para la segunda vuelta
Elecciones 2026: más del 88% de mesas de votación ya se han instalado en el país

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.