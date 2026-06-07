Las cédulas electorales para el balotaje estarán divididas en dos campos correspondientes a Fuerza Popular y Juntos por el Perú. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Las cédulas electorales para el balotaje estarán divididas en dos campos correspondientes a Fuerza Popular y Juntos por el Perú. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dieron detalles sobre los avances e incidencias reportadas durante el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

Ambos funcionarios reportaron cédulas de sufragio marcadas y la detención de dos personeros de una organización política.ijeron.

“Una incidencia que pasó en Lima Oeste 1 y que hemos reportado, donde dos personeros de una organización política han inhabilitado 90 cédulas de votación. Ya las estamos reponiendo en conjunto con la ONPE para que no haya problemas en el sufragio”, indicó Roberto Burneo.

“Ya se está reponiendo con las cédulas de contingencia que están en el centro de votación y con otras que están desplegándose para que no haya problemas finalmente en el escrutinio. , destacó.

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Al respecto, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este levantó un acta para dejar constancia de lo ocurrido y procedió al lacrado del material observado.

“Tras el reporte de presuntas cédulas de votación marcadas en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje de La Molina, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este levantó un acta para dejar constancia de lo ocurrido y procedió al lacrado del material observado. La diligencia se realizó en presencia de efectivos de la PNP, integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de la ONPE, el JNE, miembros de mesa y un personero”, dijo en X.

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