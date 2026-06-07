Rafael López Aliaga participó este domingo en una actividad pública junto a Carlos Álvarez y Carlos Spá, con quienes hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la segunda vuelta electoral y evitar el voto blanco o viciado.

Durante el encuentro, los tres candidatos destacaron la necesidad de actuar unidos frente a problemas como la delincuencia, la corrupción y la inseguridad ciudadana, pese a las diferencias políticas que puedan existir entre ellos.

López Aliaga exhortó a los electores a optar por una de las alternativas en competencia y sostuvo que “el voto blanco y el voto viciado no sirven”. Asimismo, afirmó que el país debe defender la democracia y evitar que “caiga en manos del comunismo”.

Rafael Lopez Aliaga Votando | Foto: Latina

Por su parte, Carlos Álvarez destacó el “gesto democrático” de López Aliaga y de Carlos Spá, señalando que los tres han intercambiado ideas con el objetivo de enfrentar la delincuencia y otros problemas que afectan al país. También indicó que acordaron acudir juntos a sus respectivos locales de votación como una muestra de unidad.

En tanto, Carlos Spá hizo un llamado a los jóvenes, adultos mayores y a la ciudadanía en general a participar en los comicios. “Todos los peruanos tenemos que estar unidos”, señaló, al sostener que el país debe enfrentar desafíos como la inseguridad ciudadana, las brechas sociales y la corrupción.

Durante su intervención, López Aliaga también cuestionó a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a los que responsabilizó por el desánimo de parte del electorado y por la demora en la entrega de resultados electorales.

“La culpa de todo este desánimo es de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó.