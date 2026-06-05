La plataforma "JNE Fiscaliza" actualizará información cada 30 minutos sobre el desarrollo de la segunda vuelta presidencial. Foto: Andina.
La plataforma "JNE Fiscaliza" actualizará información cada 30 minutos sobre el desarrollo de la segunda vuelta presidencial. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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A pocos días de la , el presentó una nueva plataforma digital que permitirá a los ciudadanos seguir de cerca el desarrollo de cada una de las etapas del proceso electoral del próximo 7 de junio.

Se trata de , una herramienta alojada en el portal institucional del organismo electoral que concentrará información sobre las distintas fases de los comicios y que actualizará sus datos cada 30 minutos.

La iniciativa busca fortalecer la transparencia del proceso y facilitar el acceso de la población a información relevante sobre la organización y supervisión de la jornada electoral.

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Seguimiento al material electoral

Uno de los principales componentes de la plataforma será una línea de tiempo interactiva que mostrará el avance de las etapas relacionadas con el material electoral que se utilizará durante la votación.

De esta manera, los usuarios podrán verificar el estado de actividades como la impresión de cédulas y otros materiales, los procesos de control y ensamblaje, el traslado hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), su distribución a los locales de votación y el posterior repliegue.

Cada una de estas fases contará con indicadores que permitirán conocer el porcentaje de avance registrado hasta la culminación de cada etapa.

Información sobre la jornada electoral

La plataforma también ofrecerá información vinculada directamente al desarrollo de la elección presidencial.

A través de un mapa interactivo, los ciudadanos podrán visualizar la ubicación de los fiscalizadores desplegados en todo el territorio nacional, así como datos relacionados con las mesas de sufragio y los personeros acreditados por las organizaciones políticas.

Asimismo, el sistema permitirá conocer el porcentaje de mesas instaladas, aquellas que permanecen pendientes y el estado de las distintas etapas de la jornada electoral.

Los usuarios podrán acceder a datos sobre material electoral, mesas de sufragio y fiscalizadores desplegados a nivel nacional. Foto: JNE Fiscaliza.
Los usuarios podrán acceder a datos sobre material electoral, mesas de sufragio y fiscalizadores desplegados a nivel nacional. Foto: JNE Fiscaliza.

Búsquedas por distrito, local o mesa

Otra de las funcionalidades destacadas será la posibilidad de realizar consultas específicas mediante filtros geográficos y electorales.

Los usuarios podrán buscar información por departamento, provincia, distrito, centro poblado, local de votación e incluso por mesa de sufragio.

La plataforma también mostrará información detallada sobre las fases de instalación, sufragio y escrutinio, incluyendo los horarios registrados durante cada uno de estos procesos.

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Transparencia y acceso a la información

Durante la presentación de la herramienta, representantes del JNE explicaron que el objetivo es brindar mayor visibilidad a las actividades que acompañan el desarrollo de la segunda elección presidencial.

Con esta iniciativa, el organismo electoral busca facilitar el acceso oportuno a información pública y fortalecer los mecanismos de transparencia y vigilancia ciudadana durante el proceso electoral.

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