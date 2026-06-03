El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó al Gobierno de José Balcázar tomar medidas para garantizar la correcta realización de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en el extranjero, programada para el 7 de junio.

En una carta con fecha del 2 de junio dirigida al presidente José María Balcázar, el titular del JNE, Roberto Burneo, indicó la importancia de fortalecer las coordinaciones con las representaciones del Estado en el extranjero para asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral fuera del país.

En el documento, Burneo sostuvo que la participación de los peruanos residentes en el extranjero es una manifestación importante del derecho al voto y un elemento esencial para la legitimidad del proceso electoral.

LEA TAMBIÉN: CCL pide al JNE un pronunciamiento inmediato sobre el nuevo plan de Roberto Sánchez

Por ello, afirmó que es necesario mantener las condiciones operativas e institucionales que permitan que la jornada electoral se desarrolle con normalidad en las distintas circunscripciones consulares.

“(Solicito) evaluar la adopción de las medidas que, en el ámbito de sus atribuciones, estime pertinentes para asegurar la continuidad operativa, el adecuado soporte institucional y la estabilidad necesaria para el desarrollo de las acciones vinculadas al proceso electoral en el exterior a realizarse el próximo 7 de junio de 2026”, se lee en el documento.

Este documento se conoció luego del cese de funciones de los embajadores en Costa Rica, Francia, India, Estados Unidos y España. Esta medida, según la Cancillería, responde a un procedimiento regular y obligatorio ante la proximidad del fin del actual periodo de gobierno.