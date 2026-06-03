Ciudadanos peruanos residentes en España votan con motivo de las elecciones generales en Perú en urnas habilitadas hasta las 19:00 horas, en el recinto Ferial de IFEMA, en Madrid, el 12 de abril de 2026. (Zipi Aragón / EFE)
Ciudadanos peruanos residentes en España votan con motivo de las elecciones generales en Perú en urnas habilitadas hasta las 19:00 horas, en el recinto Ferial de IFEMA, en Madrid, el 12 de abril de 2026. (Zipi Aragón / EFE)
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Redacción Gestión
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en el extranjero, programada para el 7 de junio.

En una carta con fecha del 2 de junio dirigida al presidente José María Balcázar, el titular del JNE,

En el documento, Burneo sostuvo que la participación de

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Por ello, afirmó que

“(Solicito) evaluar la adopción de las medidas que, en el ámbito de sus atribuciones, estime pertinentes para asegurar la continuidad operativa, el adecuado soporte institucional y la estabilidad necesaria para el desarrollo de las acciones vinculadas al proceso electoral en el exterior a realizarse el próximo 7 de junio de 2026”, se lee en el documento.

LEA TAMBIÉN: Si cumpliste 18 años tras la primera vuelta: ¿estás obligado a votar en la segunda?

Este documento se conoció luego del cese de funciones de los embajadores en Costa Rica, Francia, India, Estados Unidos y España.

Personas esperan en un fila para votar durante las elecciones presidenciales de Perú, en Santiago, Chile, el 12 de abril de 2026. (Elvis González / EFE)
Personas esperan en un fila para votar durante las elecciones presidenciales de Perú, en Santiago, Chile, el 12 de abril de 2026. (Elvis González / EFE)

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