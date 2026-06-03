Abelardo de la Espriella (izq) e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia el 21 de junio. Ambos candidatos necesitarán ganarse a los votantes centristas para convertirse en el próximo presidente de Colombia. (Fotos: EFE/ Ernesto Guzmán / Luis ACOSTA / AFP).
Abelardo de la Espriella (izq) e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia el 21 de junio. Ambos candidatos necesitarán ganarse a los votantes centristas para convertirse en el próximo presidente de Colombia. (Fotos: EFE/ Ernesto Guzmán / Luis ACOSTA / AFP).
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Agencia Bloomberg
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Lo que parecía una elección presidencial modelo en Colombia el domingo se ha convertido de repente en un momento arriesgado para el país, a tres largas semanas de una segunda vuelta decisiva.

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