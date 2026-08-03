La presidenta Keiko Fujimori anunció que las Fuerzas Armadas participarán en acciones de apoyo a la seguridad ciudadana en las calles y el sistema de transporte durante los próximos días.

La medida forma parte de las disposiciones que su Gobierno plantea para enfrentar la inseguridad y recuperar el orden en distintos espacios públicos.

“No solamente hemos aprobado ya en el Consejo de Ministros que las Fuerzas Armadas colaboren con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la seguridad de los penales, sino también en los próximos días las Fuerzas Armadas estarán en las calles y en el sistema de transporte”, expresó.

También sostuvo que su administración continuará presentando medidas orientadas a fortalecer la seguridad en el país.

Fujimori señaló que los detalles de estas disposiciones serán comunicados progresivamente.

“Ya ustedes van a ir conociendo cada una de estas medidas”, manifestó durante la transmisión realizada en sus redes sociales.

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Asimismo, destacó la continuidad de los operativos contra el narcoterrorismo en elVRAEM, resaltando el respaldo a las fuerzas de élite tras el éxito de la Operación Quiñones, y confirmó la coordinación para la expulsión de ciudadanos extranjeros que ya culminaron sus condenas en el país.

Presidenta Fujimori también sostuvo que su administración continuará presentando medidas orientadas a fortalecer la seguridad en el país. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Emergencia en Junín y previsiones para El Niño

En relación con la situación de emergencia en el centro del país, Fujimori detalló las acciones de asistencia técnica y ayuda humanitaria tras los sismos registrados en Junín. Aseguró que en la zona se ha priorizado la instalación de domos educativos y se proyecta la reconstrucción de viviendas bajo la modalidad de obras por impuestos.

“Tuve la posibilidad de conversar con el gobernador regional, con los alcaldes de ambas ambas provincias y siete alcaldes distritales [...] Estamos firmando un convenio para poder empezar la reconstrucción de las casas, a través del programa o del obras por impuestos”, dijo.

“Me comentaron que habían cerca de 23 colegios dañados, 83 aulas que se habían caído [...] han llegado ya a Huancayo 820 domos). En los próximos días van a llegar más”, agregó.

Fujimori enfatizó que su administración ha establecido como una prioridad nacional la preparación ante las consecuencias climáticas inmediatas del fenómeno del niño que ya afectan diversas regiones.

Ejecutivo inició proceso formal para solicitar facultades legislativas

Comentó que el Ejecutivo ha iniciado el proceso formal para solicitar facultades legislativas al Congreso de la República, con el objetivo de ejecutar las propuestas estructurales de su plan de gobierno.

Según indicó la mandataria, esta ruta legal comenzó a trazarse en la primera sesión del Consejo de Ministros celebrada el pasado 29 de julio, buscando celeridad en la implementación de sus ejes de gestión para los próximos cinco años.

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Pensión 65 Se digitalizarán las historias clínicas

En otro momento de la transmisión, la presidenta informó que el Ministerio de Salud implementará un proceso para digitalizar las historias clínicas de los pacientes del sistema público. La medida, según indicó, incluirá el uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la gestión de información médica.

De otro lado dijo que se fortalecerá la red de protección social y la modernización del Estado, confirmando que el beneficio del programa Pensión 65 se incrementará a 700 soles bimensuales.

Sin recortes a la CTS ni beneficios laborales

Fujimori indicó que no se realizarán modificaciones a la Compensación por Tiempo de Servicios ni a otros derechos laborales adquiridos.

“No se van a tocar CTS, es parte de una narrativa que grupos de izquierda han creado como un fantasma”, expresó.

Fujimori sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es impulsar cambios en la legislación laboral sin afectar los derechos establecidos para los trabajadores. Además, reiteró que no se eliminarán ni incrementarán los feriados durante su gestión.