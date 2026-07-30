El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, expresó su confianza en que la oposición en el Congreso respaldará las iniciativas que el Poder Ejecutivo presentará en el marco del próximo pedido de facultades legislativas.

El canciller consideró que el Parlamento cumplirá con el rol que le corresponde y manifestó que espera una actitud de colaboración por parte de las bancadas no oficialistas.

“Estoy seguro que el Congreso de la República va a desempeñar un rol que le corresponde, con la bancada oficialista apoyando las iniciativas del gobierno de la presidenta Fujimori, y la oposición, con los que tengo la esperanza y seguridad que será una oposición leal, oposición democrática, porque todos somos peruanos y todos estamos al servicio del pueblo”, declaró a la prensa.

En esa línea, señaló que la principal demanda de la ciudadanía es combatir la inseguridad ciudadana y confió en que ello permitirá alcanzar consensos en el Legislativo.

“La gran demanda que tiene el pueblo peruano en estos momentos es que luchemos contra la inseguridad ciudadana. Estoy seguro que la oposición va a votar a favor de las iniciativas que vamos a presentar. No estoy en condiciones de decir cosas concretas, pero en estos días seguimos trabajando de día y noche y pronto haremos algunos anuncios”, indicó.

Pide dejar atrás las diferencias electorales

Espá también hizo un llamado a superar las diferencias surgidas durante los procesos electorales y a concentrar los esfuerzos en los desafíos que enfrenta el país.

Carlos Espá afirmó que espera una oposición "leal y democrática" durante el debate del pedido de facultades legislativas. Foto: Congreso de la República.

“Creo que debemos dejar de lado todo lo que fue el tema de las elecciones y sobre todo lo que han sido estas facturas pendientes de los últimos 25 años; hay que mirar hacia adelante, a pensar en el Perú”, afirmó.

Relaciones con México

Consultado por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, el titular de Torre Tagle sostuvo que ambos países retomarán el camino de la integración.

“El Perú y México son dos países hermanos, tan parecidos, somos dos civilizaciones milenarias, herederos de dos culturas inmensas y en la cultura, música y rancheras, no podemos estar separados de México, debemos estar juntos. Pronto vamos a poder seguir caminando en la ruta de integración”, señaló.