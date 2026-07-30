Carlos Espá afirmó que espera una oposición "leal y democrática" durante el debate del pedido de facultades legislativas. Foto: Jesús Saucedo/ GEC.
Carlos Espá afirmó que espera una oposición "leal y democrática" durante el debate del pedido de facultades legislativas. Foto: Jesús Saucedo/ GEC.
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Redacción Gestión
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El , expresó su confianza en que la oposición en el Congreso respaldará las iniciativas que el Poder Ejecutivo presentará en el marco del .

El canciller consideró que el Parlamento cumplirá con el rol que le corresponde y manifestó que espera una actitud de colaboración por parte de las bancadas no oficialistas.

“Estoy seguro que el Congreso de la República va a desempeñar un rol que le corresponde, con la bancada oficialista apoyando las iniciativas del gobierno de la presidenta Fujimori, y la oposición, con los que tengo la esperanza y seguridad que será una oposición leal, oposición democrática, porque todos somos peruanos y todos estamos al servicio del pueblo”, declaró a la prensa.

En esa línea, señaló que .

“La gran demanda que tiene el pueblo peruano en estos momentos es que luchemos contra la inseguridad ciudadana. Estoy seguro que la oposición va a votar a favor de las iniciativas que vamos a presentar. No estoy en condiciones de decir cosas concretas, pero en estos días seguimos trabajando de día y noche y pronto haremos algunos anuncios”, indicó.

Pide dejar atrás las diferencias electorales

Espá también hizo un llamado a superar las diferencias surgidas durante los procesos electorales y a concentrar los esfuerzos en los desafíos que enfrenta el país.

Carlos Espá afirmó que espera una oposición "leal y democrática" durante el debate del pedido de facultades legislativas. Foto: Congreso de la República.
Carlos Espá afirmó que espera una oposición "leal y democrática" durante el debate del pedido de facultades legislativas. Foto: Congreso de la República.

“Creo que debemos dejar de lado todo lo que fue el tema de las elecciones y sobre todo lo que han sido estas facturas pendientes de los últimos 25 años; hay que mirar hacia adelante, a pensar en el Perú”, afirmó.

Relaciones con México

Consultado por el , el titular de Torre Tagle sostuvo que ambos países retomarán el camino de la integración.

“El Perú y México son dos países hermanos, tan parecidos, somos dos civilizaciones milenarias, herederos de dos culturas inmensas y en la cultura, música y rancheras, no podemos estar separados de México, debemos estar juntos. Pronto vamos a poder seguir caminando en la ruta de integración”, señaló.

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