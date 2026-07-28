La designación de Carlos Espá como canciller por Keiko Fujimori para su nuevo gobierno podría afectar la relación de Perú con China, debido al vínculo del diplomático con Estados Unidos, en donde trabajó varios años, según el excongresita Víctor Andrés García Belaúnde.

En diálogo con Gestión, García Belaúnde sostuvo que “a Espá lo haría ministro de cualquier cartera menos de Cancillería”, dado que estuvo “20 años trabajando en la Embajada de Estados Unidos”.

“Es muy cercano y un hombre que cree en la política norteamericana (...) que en política externa falla, como ahora pasa en Irán o los aranceles al Perú de 12.5%, que es inaceptable”, mencionó.

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Por ello, advirtió que el nombramiento de Carlos Espá como canciller podría ser interpretado por China “como una actitud hostil, poco amigable o poco cortés”, en un contexto donde el gigante asiático es “nuestro principal socio comercial”.

Keiko Fujimori asumirá la presidencia del Perú este 28 de julio. Foto: GEC

“Son muy sensibles (el gobierno chino) a este tipo de actitudes. Les afecta mucho. A veces, exageradamente”, precisó a Gestión.

Se cuestionó si la Cancillería de Carlos Espá “mantendrá su independencia frente a sus antiguos patrones”.

Respecto al resto de ministros anunciados por Keiko Fujimori, García Belaúnde consideró que Luis Galarreta es una buena opción para la Presidencia del Consejo de Ministros, y le recomendó “no meterse mucho en política diaria porque es una reserva, y las reservas hay que cuidarlas”.

Y, sobre Elmer Cuba para ministro de Economía y Finanzas (MEF), lo calificó de “un gran técnico” cuyo deber estará en reducir el gasto del Estado.