La presidenta electa, Keiko Fujimori, dio un adelanto sobre la situación en la que recibirá la administración del Estado peruano. Indicó se trata de un panorama “desolador” según reflejan los primeros informes elaborados por las comisiones de transferencia.

Sostuvo que la información preliminar revisada por su equipo refleja un escenario preocupante.

“Nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que ya han ido llegando y es realmente desolador. Muy triste, muy triste. Bueno, no voy a adelantar nada”, declaró durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Explicó que el equipo de Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno y coordinador del equipo de transferencia de Fuerza Popular, viene recogiendo información “que no es muy buena”, debido a la existencia de obras paralizadas, entre ellas hospitales.

Fujimori señaló que a partir del 29 de julio los futuros ministros transmitirán a los periodistas todos los hallazgos y cuáles son los cambios que harán. Foto: GEC.

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“Vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando es realmente desolador. Muy triste. Por las obras paralizadas (...) Vamos a contar cuáles son los hospitales paralizados, qué medidas vamos a tomar y de cara a la inseguridad ciudadana he pedido a los futuros ministros tener un consejo de ministros el 29 de julio”, dijo.

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Añadio que a partir del 29 de julio, los futuros ministros transmitirán a los periodistas todos los hallazgos y cuáles son los cambios que harán.

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