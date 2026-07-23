Keiko Fujimori anunció que buscará recibir a BTS en Palacio de Gobierno durante la visita del grupo al Perú. Foto: Composición Gestión - Maffer Abanto.
Keiko Fujimori anunció que buscará recibir a BTS en Palacio de Gobierno durante la visita del grupo al Perú. Foto: Composición Gestión - Maffer Abanto.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La , anunció que invitará a la a visitar Palacio de Gobierno durante su estadía en el Perú, prevista para octubre, cuando el grupo ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos.

El anuncio fue realizado durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde explicó que su equipo estará atento a la llegada de los artistas para coordinar una reunión protocolar. La iniciativa, indicó, toma como referencia el recibimiento que la banda tuvo en el Palacio Nacional de México por parte de la .

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori sobre la inseguridad ciudadana: “Necesitamos una policía más fuerte”

“¿BTS en Palacio? Bueno, primero, que nos confirmen las fechas; y por supuesto que los vamos a invitar a estos chicos, sobre todo para que las fans puedan tener un momento para estar más cerca de ellos. Esa es la idea", señaló Fujimori en una transmisión difundida a través de TikTok.

“Me han hecho prometer que cuando ellos lleguen, los tengo que recibir en Palacio como hicieron en México. Yo me acuerdo mi promesa, no se preocupen, chicas”, añadió.

BTS ofrecerá tres conciertos con entradas agotadas en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre. Foto: AFP.
BTS ofrecerá tres conciertos con entradas agotadas en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre. Foto: AFP.
LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori convocará primer Consejo de Ministros el 29 de julio para ver medidas de seguridad

Como se recuerda, .

La visita marcará el primer concierto del grupo en el Perú como parte de su gira mundial Arirang. La agrupación, integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, ofrecerá tres presentaciones que congregarán a miles de seguidores peruanos.

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori convocará primer Consejo de Ministros el 29 de julio para ver medidas de seguridad
Keiko Fujimori se reunió con representantes del Banco Mundial: los temas que se abordaron
Keiko Fujimori sobre visita del Papa León XIV al Perú: “Que sea larga y exitosa”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.