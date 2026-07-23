La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que invitará a la agrupación surcoreana BTS a visitar Palacio de Gobierno durante su estadía en el Perú, prevista para octubre, cuando el grupo ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos.

El anuncio fue realizado durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde explicó que su equipo estará atento a la llegada de los artistas para coordinar una reunión protocolar. La iniciativa, indicó, toma como referencia el recibimiento que la banda tuvo en el Palacio Nacional de México por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“¿BTS en Palacio? Bueno, primero, que nos confirmen las fechas; y por supuesto que los vamos a invitar a estos chicos, sobre todo para que las fans puedan tener un momento para estar más cerca de ellos. Esa es la idea", señaló Fujimori en una transmisión difundida a través de TikTok.

“Me han hecho prometer que cuando ellos lleguen, los tengo que recibir en Palacio como hicieron en México. Yo me acuerdo mi promesa, no se preocupen, chicas” , añadió.

BTS ofrecerá tres conciertos con entradas agotadas en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre. Foto: AFP.

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Como se recuerda, BTS se presentará en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, con las entradas agotadas para las tres fechas.

La visita marcará el primer concierto del grupo en el Perú como parte de su gira mundial Arirang. La agrupación, integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, ofrecerá tres presentaciones que congregarán a miles de seguidores peruanos.