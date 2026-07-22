Keiko Fujimori se mostró a favor de atender las necesidades de los veteranos de guerra. Foto: Oficina de la Presidenta Electa.
Keiko Fujimori se mostró a favor de atender las necesidades de los veteranos de guerra. Foto: Oficina de la Presidenta Electa.
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Redacción Gestión
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, a quienes reconoció por su servicio y les brindó su palabra para atender diversos pedidos.

No obstante,

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“Hoy el Perú enfrenta otro tipo de flagelos, ya no al terrorismo, sino a la delincuencia, a la criminalidad organizada y a los extorsionadores; por eso necesitamos una policía más fuerte”, precisó.

El encuentro se produjo con integrantes de la Asociación Nacional de Veteranos de la Pacificación y Defensores de la Democracia de la PNP, Guardia Civil, Republicana y Sanidad en retiro, a quienes Fujimori los llamó “inspiración para la policía actual”.

Keiko Fujimori lleva una cargada agenda de cara a su toma de mando, programada para el 28 de julio. Foto: Fuerza Popular
Keiko Fujimori lleva una cargada agenda de cara a su toma de mando, programada para el 28 de julio. Foto: Fuerza Popular

Cabe añadir que, en datos oficiales del Ministerio Público y el INEI,

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Solo entre enero y junio se reportaron más de 12,600 denuncias por extorsión y chantaje, con una ratio de 70 casos diarios; mientras que se contabilizaron 790 homicidios en el primer semestre: un asesinato cada 6 horas.

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