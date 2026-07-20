Este lunes, la presidenta electa Keiko Fujimori se reunió con el canciller Carlos Pareja para afinar detalles de cara a su toma del poder para este 28 de julio en el aspecto consular.

El canciller Pareja aclaró que para la ceremonia oficial se contará con la presencia de altas autoridades internacionales, lo que reafirma el compromiso de la región con el diálogo, la integración y la cooperación entre Estados.

Han confirmado su presencia el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Argentina, Javier Milei, así como los mandatarios de Bolivia (Rodrigo Paz Pereira), Chile (Gabriel Boric), Uruguay (Yamandú Orsi), Paraguay (Santiago Peña), Honduras (Nasry Asfura Zablah), Ecuador (Daniel Noboa Azín) y Panamá (José Mulino).

Pareja agregó que también llegarán “delegaciones de políticos importantes” de China y Japón.

Respecto a la relación entre México y Perú, el funcionario recordó que para Fujimori es importante retomarlas, y por ello “ha tenido conversaciones con autoridades del gobierno mexicano”.

“Esperemos que, una vez instalados (en el Ejecutivo), puedan retomar (el diálogo). México está muy interesado”, aclaró.