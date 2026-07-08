El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que tres peruanos adultos mayores, sobrevivientes de los terremotos en Venezuela, llegaron a Lima la madrugada del martes.

Según la entidad, el traslado fue coordinado por la Sección de Intereses del Perú en Caracas para retirar a los connacionales de las zonas afectadas, como parte de una cobertura humanitaria orientada a proteger a peruanos vulnerables en el exterior.

Los reportes oficiales señalaron que los damnificados recibieron apoyo logístico durante su paso por Bogotá, en Colombia, y que al llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima fueron evaluados por personal médico.

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La repatriación se enmarca en las medidas de emergencia aplicadas para atender el desastre, que registra más de 3000 fallecidos. Asimismo, la Sección de Intereses del Perú en Caracas mantiene contacto constante con las familias en las zonas damnificadas y coordina directamente la asistencia consular para acelerar la documentación requerida.

Sin embargo, un ciudadano peruano de 91 años no pudo abordar el vuelo de evacuación al Perú. Según la entidad, su permanencia en Venezuela se atribuye a causas de fuerza mayor que no fueron detalladas. Ante ello, el personal de control monitorea el estado de salud de este adulto mayor para asegurar su bienestar, mientras que el consulado mantendrá el apoyo hasta concretar su traslado.

La entidad estatal indicó que continúan las labores de búsqueda en las provincias afectadas junto con las autoridades locales, mientras que siete peruanos siguen desaparecidos tras el colapso de infraestructuras urbanas.

Por otro lado, la Cancillería confirmó además la muerte de tres peruanos por el impacto directo de los sismos, cuyas identidades fueron verificadas mediante testimonios y actas de sus familiares.

Las oficinas de representación en el extranjero atienden con prioridad nuevas solicitudes de repatriación de residentes peruanos, mientras se gestiona la evacuación rápida de menores de edad.