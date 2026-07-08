Cancillería repatría a tres peruanos sobrevivientes de terremotos en Venezuela. Foto: Cancillería.
Cancillería repatría a tres peruanos sobrevivientes de terremotos en Venezuela. Foto: Cancillería.
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Redacción Gestión
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llegaron a Lima la madrugada del martes.

Según la entidad, el traslado fue coordinado por

y que al llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima fueron evaluados por personal médico.

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La repatriación se enmarca en las medidas de emergencia aplicadas para atender el desastre, que registra más de 3000 fallecidos.

Sin embargo, un ciudadano peruano de 91 años no pudo abordar el vuelo de evacuación al Perú. Según la entidad, su permanencia en Venezuela se atribuye a causas de fuerza mayor que no fueron detalladas.

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, mientras que siete peruanos siguen desaparecidos tras el colapso de infraestructuras urbanas.

Por otro lado,

Las oficinas de representación en el extranjero atienden con prioridad nuevas solicitudes de repatriación de residentes peruanos, mientras se gestiona la evacuación rápida de menores de edad.

Los damnificados recibieron apoyo logístico durante su paso por Bogotá y que al llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima, fueron evaluados por personal médico. Foto: EFE/ Raúl Martínez
Los damnificados recibieron apoyo logístico durante su paso por Bogotá y que al llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima, fueron evaluados por personal médico. Foto: EFE/ Raúl Martínez

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