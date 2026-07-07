La presidenta electa Keiko Fujimori continuó con las reuniones con líderes políticos. En esta oportunidad sostuvo encuentros, por separado, con el excandidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, y el excandidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez.

Carlos Álvarez, al término del encuentro, señaló que ambos intercambiaron opiniones sobre los principales problemas que enfrenta el país y remarcó que la seguridad ciudadana fue uno de los temas centrales de la conversación.

Álvarez afirmó que el incremento de la criminalidad está generando temor entre la población y golpeando a miles de pequeños emprendedores. En ese contexto, consideró que el próximo gobierno debe adoptar medidas más severas para enfrentar a las organizaciones delictivas.

“Bueno, el tema que preocupa, crea pánico, temor y sobre todo se siente indefensión del ciudadano, la inseguridad ciudadana, la ola criminal que está haciendo muchísimo daño incluso a la economía. Cinco mil panaderías han cerrado, bodegas cierran, pequeños negocios”, expresó.

En esa línea, explicó que el combate contra la delincuencia requiere una respuesta más contundente que las estrategias aplicadas hasta el momento. Por ello, insistió en que el Estado debe endurecer su actuación frente a quienes cometen estos delitos.

“Bueno, que no se necesita solo mano dura, sino mano de hierro contra los delincuentes”, planteó.

Además, indicó que encontraron puntos en común entre sus respectivas propuestas. “Bueno, simplemente hemos llegado a conversar, hemos coincidido en muchos puntos en nuestros planes de gobierno, pero en todo caso es potestad de la presidenta electa”, comentó.

Carlos Álvarez visitó a Keiko Fujimori en su local partidario. (Foto: Fuerza Popular)

Impulso al diálogo

Fujimori también sostuvo un encuentro con el excandidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo.

Según informó la Oficina de la Presidenta Electa, ambos conversaron sobre los principales desafíos nacionales y coincidieron en la importancia de impulsar el diálogo y la unidad con una mirada hacia el futuro.

Al término del encuentro, Grozo explicó que acudió a saludar a la mandataria electa y a intercambiar opiniones sobre la situación del país.

“Yo me he acercado con la presidente electa Fujimori y hemos tenido un diálogo bastante cordial donde hemos abordado varios temas sobre todo de campaña, lo que hemos llevado a cabo, y sobre lo que viene a futuro, donde todos tenemos que apuntar, como repito, por la unidad del país”, indicó.

Consultado sobre los pedidos de algunas bancadas para liberar al expresidente Pedro Castillo o derogar las denominadas leyes procrimen como condición para dialogar, el excandidato expresó su desacuerdo.

Wolfgang Grozo visitó a Keiko Fujimori. (Foto: Fuerza Popular)

Reunión con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales

La lideresa de Fuerza Popular mantiene una reunión con representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).