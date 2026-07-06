La presidenta electa, Keiko Fujimori, acudió este lunes a la Embajada de Japón en Lima para sostener una reunión con el embajador Tsuyoshi Yamamoto. El encuentro forma parte de la agenda de acercamientos diplomáticos que viene desarrollando tras ser proclamada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones como mandataria para el periodo 2026-2031.

Hasta el momento, la Presidencia electa ni la Embajada de Japón han informado sobre los temas que fueron abordados durante el encuentro.

La cita ocurre un día después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, enviara una carta de felicitación a Keiko Fujimori por su elección como presidenta del Perú. En el mensaje, la autoridad japonesa expresó su voluntad de trabajar junto al próximo gobierno para seguir fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países.

La comunicación oficial fue difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, que destacó el interés de Tokio por continuar desarrollando los vínculos de cooperación con el Perú. El pronunciamiento se produjo poco después de que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara a Fujimori como presidenta electa.

El segundo vicepresidente electo por Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, confirmó que la presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo este domingo una segunda reunión con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) . (Fotos: Mario Zapata/GEC).

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Se reúne por segunda vez con PPK

El segundo vicepresidente electo por Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, confirmó que la presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo este domingo una segunda reunión con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), como parte de la ronda de encuentros que viene realizando tras su proclamación.

Torres explicó que el encuentro tuvo un doble propósito: agradecer el respaldo público que Kuczynski brindó durante la segunda vuelta electoral y recoger recomendaciones sobre la gestión del Fenómeno El Niño.

Según comento Torres a Panamericana TV, la conversación permitió conocer la experiencia del exjefe de Estado frente a eventos climáticos registrados durante su gestión.

“El (domingo) fuimos a visitar por segunda vez a PPK y fue una reunión fructífera porque Keiko iba a agradecer esa apertura (...) Pero, más importante aún, ha ido a escucharlo, porque el presidente PPK ha afrontado también un Fenómeno El Niño”, manifestó.

El vicepresidente electo añadió que el intercambio dejó recomendaciones que, a su juicio, fortalecen las expectativas sobre las acciones que podría adoptar el próximo gobierno frente a una eventual emergencia climática.



