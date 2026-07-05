Continuaron lo saludos a la presidenta electa a Keiko Fujimori por parte de mandatarios de otros países. A la lista se sumó la prrimera ministra de Japón, Takaichi Sanae.

Sanae Takaichi expresó su reconocimiento desde Tokio en favor de Fujimori haciendo énfasis en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, según una carta difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

“El 5 de julio, la Sra. Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, envió una carta de felicitación a su excelencia, Keiko Fujimori Higuchi, presidenta electa del Perú“, se lee en el documento.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi. (EFE/EPA/JESSICA LEE)

Saludos de Uruguay

Fujimori, además, sostuvo una llamada telefónica con el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, quien la felicitó por su reciente triunfo electoral.

Durante la conversación, el mandatario uruguayo destacó el largo camino recorrido por Fujimori hasta llegar a la presidencia. “Felicitaciones por el triunfo, por tu perseverancia, que es ejemplar“.

Además, Yamandú Orsi indicó que está dispuesto a brindar el apoyo tanto a Keiko como a su equipo para mantener esa fuerza que los une como países.

Por su parte, la presidenta electa peruana agradeció el gesto y remarcó su intención de fortalecer los lazos bilaterales. “Para mí será un gran gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad e intercambio comercial entre Uruguay y Perú“, respondió Fujimori.

El presidente uruguayo también aprovechó la llamada para resaltar el potencial de cooperación entre ambas naciones, en particular en el ámbito agrícola. “Con gusto estaremos para aprender mucho de todos. A su vez, es envidiable el tema de la producción agrícola de ustedes. Por suerte, tenemos mucho intercambio. Toda la fuerza ahí y de verdad te deseo lo mejor”, señaló Orsi.

Saludos de Milei

Días antes el presidente de Argentina, Javier Milei, llamó a Keiko Fujimori para saludar su triunfo en las elecciones presidenciales y celebró que ambos países vuelvan a encontrarse en “el camino de la libertad”.

“Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”, dijo en su cuenta en X.

“Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”, agregó.

Finalmente, el mandatario argentino comentó que “el Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”.

Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad.



Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2026

Cabe mencionar que, el lunes pasado, cuando se confirmó el conteo de la ONPE al 100%, Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su victoria sobre Roberto Sánchez en los comicios presidenciales en Perú y celebró que “la libertad avanza en toda América Latina”.

“Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, expresó Milei a través de X.

“Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, añadió Milei, y concluyó: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.

PERÚ SALE DEL SOCIALISMO



Felicito a @KeikoFujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad.



Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba… — Javier Milei (@JMilei) June 30, 2026

Nayib Bukele envía carta de felicitación a Keiko Fujimori

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió una carta de felicitación a la virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, tras su elección en la segunda vuelta electoral.

El mandatario expresó, en nombre del pueblo y del Gobierno salvadoreño, así como de su esposa Gabriela Rodríguez, sus “más sinceras felicitaciones” por el triunfo electoral de la lideresa de Fuerza Popular.

Asimismo, señaló que la elección de Fujimori “constituye una elocuente expresión de la confianza que el pueblo peruano ha depositado en su liderazgo para conducir los destinos de esa hermana nación hacia mayores niveles de prosperidad, estabilidad y bienestar”.

En esa línea, reafirmó la disposición de El Salvador para continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países.

“Aprovecho la oportunidad para reiterar la firme voluntad de El Salvador de continuar fortaleciendo los profundos lazos de amistad, cooperación y entendimiento que tradicionalmente han unido a nuestros pueblos, en beneficio recíproco de ambas naciones”, indicó.