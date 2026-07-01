José Williams afirmó que su reunión con Keiko Fujimori tuvo como objetivo felicitarla por su victoria y dialogar sobre temas de seguridad y desarrollo. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec.
José Williams afirmó que su reunión con Keiko Fujimori tuvo como objetivo felicitarla por su victoria y dialogar sobre temas de seguridad y desarrollo. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec.
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Redacción Gestión
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El general en retiro y congresista José Williams visitó este martes el local de Fuerza Popular para . Tras el encuentro, precisó que asistió a título personal y descartó haber sostenido conversaciones sobre una eventual incorporación al próximo gabinete ministerial.

El señaló que la reunión estuvo centrada en los principales retos que enfrentará la futura administración. Según explicó, intercambiaron opiniones sobre asuntos vinculados con la seguridad, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de diversas regiones del país.

“Hemos hablado acerca de temas relacionados a Fuerza Armada, Policía Nacional, fronteras, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, electricidad en la Amazonía, que es muy importante, agua en diferentes lugares”, declaró.

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Niega haber conversado sobre un cargo ministerial

Consultado sobre la posibilidad de asumir una cartera ministerial, especialmente en un sector relacionado con la seguridad, Williams afirmó que ese tema no fue abordado durante la reunión con la presidenta electa.

“No, no hemos hablado de nada de eso, solamente de temas que tienen que ver con seguridad, con frontera”, respondió.

Asimismo, reiteró que su presencia en el local partidario tuvo únicamente el propósito de saludar a Fujimori tras el resultado electoral. Añadió que Avanza País ya fijó su posición institucional respecto al proceso. “No, no. Yo he venido a título personal a saludarla porque ya la ONPE la ha reconocido como futura presidenta. Con Avanza País tenemos un comunicado que ya hemos emitido”, manifestó.

Keiko Fujimori se encuentra a la espera de la proclamación oficial del JNE, anunciada para este 3 de julio. Foto: GEC.
Keiko Fujimori se encuentra a la espera de la proclamación oficial del JNE, anunciada para este 3 de julio. Foto: GEC.

Critica anuncio de Roberto Sánchez

En otro momento, Williams se refirió al anuncio del .

El legislador expresó su desacuerdo con esa iniciativa y sostuvo que las autoridades electorales ya cumplieron con su labor en el proceso.

“Bueno, yo creo que ese es un asunto del señor Sánchez, con el que yo estoy en absoluto desacuerdo. Obviamente ya la ONPE ha dado los resultados y el Jurado Nacional de Elecciones lo va a proclamar”, afirmó.

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Asimismo, consideró que la postura del líder de Juntos por el Perú le estaría generando un desgaste político y sostuvo que las movilizaciones promovidas tras los comicios han incrementado el malestar ciudadano.

“Yo creo que el señor Sánchez está perdiendo espacio político allí. Ya se han ido algunos de sus allegados, de sus socios, pues lo que está consiguiendo ahora con la población es un descontento porque está creando un problema”, señaló.

Por último, Williams sostuvo que, y concentrar los esfuerzos en los desafíos de la próxima administración.

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