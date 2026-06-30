Susana Flor de María Matute Charún (Partido del Buen Gobierno) fue elegida como senadora por distrito único nacional. Foto: GEC
Susana Flor de María Matute Charún (Partido del Buen Gobierno) fue elegida como senadora por distrito único nacional. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La senadora electa por el Partido del Buen Gobierno, Susana Matute, indicó que

Tras conocerse los resultados al 100% de la ONPE, que dan como ganadora a la lideresa de Fuerza Popular, Matute aclaró que no se sumarán al Consejo de Ministros para el quinquenio fujimorista.

“El gabinete es una oferta que no nos interesa definitivamente y, con relación a las negociaciones con la Mesa Directiva, hay que esperar que propongan las alternativas a escoger y sobre eso tomaremos la decisión”, dijo a Exitosa

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori alcanza el 50.135%: ¿Cómo quedan las investigaciones en su contra?

Matute reiteró que no está en su intención integrar una Mesa Directiva “que solo busque beneficios personales a corto plazo”, y recordó que casi el 50% de la población no votó por Keiko Fujimori, por lo que consideró prioritario atender las demandas populares.

En la segunda vuelta, el Partido del Buen Gobierno hizo un llamado al voto viciado. Foto: GEC
En la segunda vuelta, el Partido del Buen Gobierno hizo un llamado al voto viciado. Foto: GEC

“Tampoco nos interesa participar en una Mesa Directiva donde la prioridad, que debe ser la agenda, se esté negociando por beneficios menores como la oficina que vas a ocupar o el viaje que vas a tomar; tampoco nos interesa participar de una propuesta de esa naturaleza”, soslayó.

LEA TAMBIÉN: Congreso habría transferido más de S/2.6 millones a Fuerza Popular, Perú Libre y APP por recortes de sueldos a militantes

Vale añadir que , y tras ello, Keiko Fujimori se alistará para asumir la presidencia para el periodo 2026-2031.

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori: ¿qué falta para que el JNE la proclame oficialmente como presidenta electa?
Keiko Fujimori tras resultados de la ONPE: Esperamos la proclamación de la JNE
Keiko Fujimori: Ni luna de miel ni de hiel
Keiko Fujimori “Hemos escuchado denuncias que no tienen pruebas” y que buscan “meter cizaña”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.