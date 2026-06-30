La senadora electa por el Partido del Buen Gobierno, Susana Matute, indicó que su agrupación no formará parte del gabinete ministerial ni del gobierno de Keiko Fujimori.

Tras conocerse los resultados al 100% de la ONPE, que dan como ganadora a la lideresa de Fuerza Popular, Matute aclaró que no se sumarán al Consejo de Ministros para el quinquenio fujimorista.

“El gabinete es una oferta que no nos interesa definitivamente y, con relación a las negociaciones con la Mesa Directiva, hay que esperar que propongan las alternativas a escoger y sobre eso tomaremos la decisión”, dijo a Exitosa la representante del partido de Jorge Nieto.

Matute reiteró que no está en su intención integrar una Mesa Directiva “que solo busque beneficios personales a corto plazo”, y recordó que casi el 50% de la población no votó por Keiko Fujimori, por lo que consideró prioritario atender las demandas populares.

En la segunda vuelta, el Partido del Buen Gobierno hizo un llamado al voto viciado. Foto: GEC

“Tampoco nos interesa participar en una Mesa Directiva donde la prioridad, que debe ser la agenda, se esté negociando por beneficios menores como la oficina que vas a ocupar o el viaje que vas a tomar; tampoco nos interesa participar de una propuesta de esa naturaleza”, soslayó.

Vale añadir que el Jurado Nacional de Elecciones proclamará los resultados democráticos este viernes 3 de julio, y tras ello, Keiko Fujimori se alistará para asumir la presidencia para el periodo 2026-2031.