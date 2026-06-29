El Ministerio de Economía y Finanzas respondió que este tipo de recortes no está previsto en la normativa vigente. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
El Ministerio de Economía y Finanzas respondió que este tipo de recortes no está previsto en la normativa vigente. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Redacción Gestión
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mediante descuentos de los sueldos de trabajadores militantes que están en la planilla parlamentaria.

Según reveló Punto Final, , es decir, el empleado recibe su pago ya reducido por el monto que se transfiere a la organización política.

De acuerdo con los registros financieros del Congreso, Fuerza Popular habría recibido S/ 1,333,000 entre 2022 y 2025, Perú Libre habría obtenido S/ 834,000 y Alianza para el Progreso (APP) habría recibido S/ 459,000, todas transferencias mediante las cuentas del Parlamento.

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En el caso de Fuerza Popular, la investigación del programa reveló una escala de aportes:

  • S/1.100 para congresistas y parlamentarios andinos.
  • S/600 para jefes de área; S/500 para asesores y profesionales.
  • S/250 para técnicos y S/100 para asistentes y auxiliares.
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En tanto, en Perú Libre, el Congreso habría emitido 12 cheques por S/177,067, además de 12 transferencias por S/193,520. Asimismo, el reportaje advirtió que, según los estatutos de Perú Libre, establecieron como obligatorio el aporte del 10 % del sueldo para autoridades electas y militantes que ocupen cargos de confianza en el Estado.

Finalmente se reveló Luis Ricardo Mateo Alcarraz, tesorero nacional de APP, acudió a la oficina de Contabilidad del Congreso para recibir cheques emitidos a su nombre y luego depositarlos en las cuentas del partido. Al ser entrevistado, admitió que cobraba esos cheques, pero dijo no saber si los mismos descuentos se aplicaban también a otros militantes de APP contratados en el Parlamento.

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Punto Final consultó al Ministerio de Economía y Finanzas sobre este caso.

El Ministerio de Economía y Finanzas respondió que este tipo de recortes no está previsto en la normativa vigente. Foto: Renato Pajuelo/ANDINA.
El Ministerio de Economía y Finanzas respondió que este tipo de recortes no está previsto en la normativa vigente. Foto: Renato Pajuelo/ANDINA.

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