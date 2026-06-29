El Congreso de la República habría destinado, entre 2022 y 2025, S/ 2,626,000 a Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso (APP) mediante cheques y transferencias financiados mediante descuentos de los sueldos de trabajadores militantes que están en la planilla parlamentaria.

Según reveló Punto Final, el mecanismo empleado por estos partidos consistió en denominados “aportes voluntarios”, que son descuentos directos al sueldo de los trabajadores afiliados, es decir, el empleado recibe su pago ya reducido por el monto que se transfiere a la organización política.

De acuerdo con los registros financieros del Congreso, Fuerza Popular habría recibido S/ 1,333,000 entre 2022 y 2025, Perú Libre habría obtenido S/ 834,000 y Alianza para el Progreso (APP) habría recibido S/ 459,000, todas transferencias mediante las cuentas del Parlamento.

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En el caso de Fuerza Popular, la investigación del programa reveló una escala de aportes:

S/1.100 para congresistas y parlamentarios andinos.

S/600 para jefes de área; S/500 para asesores y profesionales.

S/250 para técnicos y S/100 para asistentes y auxiliares.

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En tanto, en Perú Libre, el Congreso habría emitido 12 cheques por S/177,067, además de 12 transferencias por S/193,520. Asimismo, el reportaje advirtió que, según los estatutos de Perú Libre, establecieron como obligatorio el aporte del 10 % del sueldo para autoridades electas y militantes que ocupen cargos de confianza en el Estado.

Finalmente se reveló Luis Ricardo Mateo Alcarraz, tesorero nacional de APP, acudió a la oficina de Contabilidad del Congreso para recibir cheques emitidos a su nombre y luego depositarlos en las cuentas del partido. Al ser entrevistado, admitió que cobraba esos cheques, pero dijo no saber si los mismos descuentos se aplicaban también a otros militantes de APP contratados en el Parlamento.

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Punto Final consultó al Ministerio de Economía y Finanzas sobre este caso. La entidad respondió que este tipo de recortes no está previsto en la normativa vigente, ya que la planilla estatal solo puede aplicar descuentos respaldados por ley, cuotas sindicales o mandatos judiciales.