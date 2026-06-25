El Pleno del Congreso aprobó una iniciativa legislativa que modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidad auditiva accedan de manera adecuada, oportuna y efectiva a la información difundida por los medios de comunicación.

La propuesta, contenida en el Proyecto de Ley N.° 14501, establece que tanto los medios de comunicación estatales como privados deberán implementar mecanismos de accesibilidad en sus servicios, entre ellos la lengua de señas peruana, subtítulos ocultos, audiodescripción y otros sistemas de apoyo que faciliten el acceso a los contenidos.

Asimismo, la norma dispone que los programas informativos, educativos, culturales y de interés público emitidos por televisión, ya sea de señal abierta o por suscripción, deberán garantizar el acceso de las personas con discapacidad auditiva mediante intérpretes de lengua de señas o subtítulos ocultos, de forma continua y sin restricciones horarias .

La obligación alcanzará, entre otros, a la totalidad de noticieros, programas informativos y ediciones extraordinarias. También comprenderá los mensajes oficiales emitidos por entidades del Estado, las comunicaciones durante situaciones de emergencia o desastre, así como los debates electorales, procesos de participación ciudadana y otros espacios de interés público que determine la autoridad competente.

El presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, el congresista José Arriola Tueros, de la bancada Lealtad Nacional, sostuvo que la iniciativa establece la accesibilidad universal y sin discriminación horaria en el 100% de los espacios informativos.

Congreso da luz verde a accesibilidad obligatoria en medios para personas con discapacidad auditiva. Foto: Congreso.

Según explicó, todos los noticieros y ediciones extraordinarias deberán contar, durante toda su transmisión, con intérpretes de lengua de señas o subtítulos ocultos que permitan a las personas con discapacidad auditiva acceder a la información en igualdad de condiciones.

Por su parte, la congresista María del Carmen Alva, de Acción Popular, señaló que la medida representa una oportunidad para fortalecer la inclusión y garantizar la igualdad de oportunidades.

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“El dictamen propone fortalecer las condiciones de accesibilidad en los contenidos informativos televisivos, garantizando la incorporación de mecanismos que permitan a las personas con discapacidad auditiva acceder a la información en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos”, afirmó.

La iniciativa fue aprobada en primera votación con 88 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Posteriormente, el Pleno acordó exonerarla de una segunda votación con 95 votos favorables, cuatro en contra y ninguna abstención.