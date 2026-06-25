El Pleno del Congreso aprobó un dictamen de allanamiento que incorpora las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que garantiza el derecho al descanso sentado. Con ello, el texto cambia su denominación y varios de sus alcances técnicos, incluyendo la eliminación del periodo de adecuación para las empresas y precisiones sobre la fiscalización y las obligaciones de los empleadores.

El dictamen propone que la norma pase a llamarse “Ley que garantiza el derecho al descanso sentado y alternancia de la postura en los centros de trabajo”, reflejando que no solo regula pausas para descansar, sino también la posibilidad de alternar entre trabajar de pie y sentado como medida de prevención de riesgos ergonómicos.

Ley Silla: Pleno del Congreso aprueba norma que elimina plazo de adecuación para las empresas | (Foto: Difusión)

Descanso y alternancia durante la jornada

Uno de los principales cambios es que el empleador deberá proporcionar sillas o asientos con condiciones ergonómicas que permitan alternar la postura de pie y sentado cuando la naturaleza de las labores lo permita.

Además, el texto precisa que el empleador deberá garantizar la alternancia de la postura o períodos de descanso sentado de acuerdo con el diagnóstico de riesgos ergonómicos y establece expresamente que estos descansos forman parte de la jornada de trabajo, por lo que no implican una reducción del tiempo remunerado.

Excepciones mantienen medidas de protección

El dictamen mantiene que existen actividades donde no será exigible proporcionar asientos, por ejemplo, cuando la labor requiera permanecer de pie de manera permanente o exista un riesgo para la seguridad de trabajadores, usuarios o clientes.

Sin embargo, incorpora una precisión relevante: incluso en estos supuestos el empleador estará obligado a implementar pausas activas, rotación de tareas o descansos equivalentes, con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores expuestos a largos periodos de bipedestación.

Cambian las obligaciones documentarias

Otra modificación consiste en que las medidas sobre descanso sentado y alternancia ya no deberán incorporarse al Reglamento Interno de Trabajo, sino al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).

Asimismo, el sistema de rotación de sillas y el número de asientos disponibles deberán formar parte de dicho reglamento o de un anexo aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El dictamen añade además que la provisión de asientos deberá realizarse bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, considerando las funciones del puesto y la evaluación de riesgos ergonómicos.

Se elimina el periodo de adecuación

A diferencia del texto aprobado inicialmente por el Pleno, la nueva versión elimina el artículo que otorgaba a las empresas un plazo de doce meses para adecuarse a la norma y durante el cual las inspecciones tendrían un carácter orientador.

La Comisión acogió la observación del Ejecutivo, que sostuvo que las obligaciones en materia de ergonomía ya se encuentran reguladas por la normativa vigente, por lo que no resultaba necesario establecer un régimen transitorio de implementación.

Fiscalización recaerá en distintas entidades

El texto también modifica el esquema de supervisión. Si bien la Sunafil continuará fiscalizando el cumplimiento de la norma dentro de sus competencias, se incorpora expresamente a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para los regímenes laborales del sector público distintos al régimen privado y a los gobiernos regionales, según corresponda.

El incumplimiento continuará siendo considerado una infracción grave conforme a la Ley General de Inspección del Trabajo.

Sectores priorizados

Finalmente, el dictamen mantiene la priorización de sectores donde la aplicación de la norma será objeto de especial atención, como comercio minorista, retail, hostelería, gastronomía, centros de salud, servicios financieros, transporte, aeropuertos y vigilancia privada.

En el caso del sector educación, la redacción deja de mencionar únicamente al personal administrativo y docentes de inicial y primaria, para precisar que comprende a los centros o instituciones de educación básica regular, alternativa y especial.