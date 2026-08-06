Ante el riesgo de un posible fenómeno El Niño 2026-2027, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) aprobó una medida excepcional que permitirá a 32 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) utilizar de manera anticipada más de S/ 1,322 millones de sus fondos de inversiones y reservas para ejecutar acciones preventivas.

Sin embargo, Gestión consultó a la entidad a cargo y de acuerdo al registro de su capacitación quienes accedieron a la misma solo fueron 22 EPS: Emapa. Huancavelica, Eps grau, Sedapal, Sedam Huancayo, Emapica Ilo, Selva central, Seda Huánuco, Emusap, Seda Ayacucho, Eps Moquegua, UE tumbes, Eps Emapa Huaral, Emapab, Chavin, Emapica, Emapa Cañete, Emapat, Emsapa Yauli, Sedalib, Sedapar, Epsel y Otass que administra a varias EPS consideradas en el régimen RAT.

En esa línea, Sunass indicó que los recursos podrán destinarse al reforzamiento de infraestructura, limpieza y remoción de sedimentos, adquisición de grupos electrógenos, motobombas, tanques móviles, equipos potabilizadores, materiales e insumos.

Además del alquiler de maquinaria y combustible, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento durante la temporada de lluvias.

La autorización forma parte de una estrategia que la Sunass implementa desde marzo para fortalecer la capacidad de respuesta de las empresas prestadoras frente a los posibles efectos de El Niño.

El plan contempla cinco etapas: diagnóstico de riesgos, asistencia técnica, una medida regulatoria para el uso excepcional de fondos, orientación para su aplicación, etapa que actualmente desarrolla la Sunass, y monitoreo permanente.

Como parte de estas acciones, el regulador informó que ha desarrollado 1,414 actividades de asistencia técnica, que permitieron elaborar y actualizar 125 instrumentos de gestión del riesgo de desastres, entre ellos planes de contingencia, planes de continuidad operativa y planes de gestión reactiva.

Asimismo, se elaboraron escenarios de riesgo, análisis de vulnerabilidad, cuadros de necesidades y ejercicios de simulación para preparar a las empresas frente a lluvias intensas, déficit hídrico y otros eventos que puedan afectar la prestación de los servicios.

La Sunass señaló que priorizó la asistencia técnica en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, donde identificó puntos críticos, evaluó la vulnerabilidad de los sistemas y remitió informes de riesgo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Otass y autoridades regionales y locales para impulsar acciones preventivas.

No obstante, indicó que capacitó a las empresas prestadoras sobre los procedimientos para acceder al uso excepcional de estos recursos y los mecanismos de rendición de cuentas, mientras continuará monitoreando la continuidad de los servicios y brindando asistencia técnica durante el desarrollo del fenómeno climático.

Solo 22 de las 32 EPS habilitadas por la Sunass se capacitaron para usar recursos frente a El Niño. Foto: MVCS

De otro lado, curiosamente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció ayer que lidera la misma estrategia anunciada por Sunass, la cual busca reforzar la prevención y respuesta ante al fenómeno El Niño (FEN) y permitirá a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) ejecutar labores preventivas mediante el uso excepcional de sus Fondos de Inversiones y Reservas.