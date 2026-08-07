El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) puso a disposición del Ministerio del Ambiente (Minam) sus herramientas tecnológicas, recursos operativos y presencia territorial para reforzar las acciones preventivas frente al Fenómeno El Niño (FEN).

En una reunión de trabajo encabezada por el presidente del Consejo Directivo del OEFA, Ítalo Díaz Horna, se presentaron los planes de trabajo y las capacidades con las que cuenta la entidad para apoyar la respuesta del sector Ambiente ante los posibles impactos del fenómeno climático.

El titular del OEFA destacó que la institución dispone de una red de 31 oficinas desconcentradas y de enlace en todo el país , fortalecidas con equipamiento tecnológico y vehículos para ejecutar labores de vigilancia ambiental y respuesta preventiva.

Como parte de este apoyo, el organismo pondrá a disposición del Minam sus 31 oficinas a nivel nacional, 20 camionetas 4x4, 30 drones con tecnología GPS y un equipo multidisciplinario que participará en las intervenciones que requieran asistencia técnica especializada.

El OEFA pondrá a disposición del Minam 31 oficinas, 20 camionetas 4x4 y 30 drones para fortalecer la vigilancia ambiental frente al Fenómeno El Niño. Foto: OEFA.

Además, durante los próximos 100 días, el OEFA intensificará sus acciones de fiscalización con más de 1,100 supervisiones adicionales en actividades vinculadas a minería, hidrocarburos, electricidad, agricultura, residuos sólidos, entre otros sectores. También desarrollará 226 actividades de asistencia técnica y 26 acciones de fortalecimiento de capacidades dirigidas a administrados y Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).

Durante la jornada, el equipo técnico informó que las intervenciones se priorizarán en unidades fiscalizables ubicadas en zonas expuestas a lluvias intensas, identificadas mediante la Herramienta de Identificación de Peligro Hidrometeorológico del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA). A la fecha, el OEFA ha procesado más de 1,700 alertas preventivas relacionadas con áreas vulnerables donde operan actividades extractivas y productivas.

Finalmente, Díaz Horna indicó que la estrategia de la entidad se centrará en tres ejes: fortalecer las intervenciones preventivas para reducir la conflictividad socioambiental, brindar orientación técnica para el cumplimiento de la normativa ambiental y mantener una presencia permanente en el territorio para responder de forma oportuna ante posibles emergencias ambientales.