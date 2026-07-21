Las importaciones de maíz, trigo y soya juegan un rol clave. (Imagen: Andina)
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
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El conflicto en Medio Oriente ha elevado los precios de los combustibles y los fertilizantes. A ello se suma El Niño global, que se intensificaría hacia fines de este 2026, y que eleva la incertidumbre del impacto sobre los precios de esos y otros bienes en el Perú.

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