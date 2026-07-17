El gobierno de Chile decretó una emergencia preventiva en diez regiones ante el temporal histórico. Foto: AFP
El gobierno de Chile decretó una emergencia preventiva en diez regiones ante el temporal histórico. Foto: AFP
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Redacción Gestión
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. Las lluvias, inundaciones y férreos oleajes a evacuar contrarreloj las poblaciones construidas irregularmente en riberas, ante los riesgos de crecidas y aluviones.

“Tenemos que sacar lecciones: hay lugares que no son habitables“, dijo el mandatario.

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En total, 10 de las 16 regiones de Chile —entre estas, Coquimbo, Valparaíso y Biobío— tienen de hasta 160 kilómetros por hora.

Pescadores preparan sus embarcaciones en una zona inundada de la ciudad costera de Arauco, región del Biobío, provincia de Arauco, Chile, el 16 de julio de 2026, tras las fuertes tormentas que azotaron la región. (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Pescadores preparan sus embarcaciones en una zona inundada de la ciudad costera de Arauco, región del Biobío, provincia de Arauco, Chile, el 16 de julio de 2026, tras las fuertes tormentas que azotaron la región. (GUILLERMO SALGADO / AFP)

han provocado el colapso de tendidos eléctricos, árboles y una enorme grúa en la ciudad norteña de Coquimbo.

A la fecha, 3 personas han perdido la vida, un centenar de viviendas se destruyeron y cerca de 500,000 hogares no tienen servicio eléctrico.

“Nos encontramos bajo la presencia de un tren de sistemas frontales acompañados de un río atmosférico intenso y de características excepcionales, cuya intensidad y extensión lo sitúan entre los episodios más significativos registrados en los últimos años”, anotó Gastón Torres, director de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

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Se prevé que el temporal podría traer el —desde que se tienen registros—.

Ante el temporal, el Gobierno de Kast dispuso suspender las clases para la zona central del país, así como en Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule.

Con información de AFP y EFE.

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