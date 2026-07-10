Piura identifica obras urgentes para proteger desembarcaderos pesqueros ante un eventual Fenómeno de El Niño. Foto: Andina
Piura identifica obras urgentes para proteger desembarcaderos pesqueros ante un eventual Fenómeno de El Niño. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, la región Piura viene identificando una serie de obras preventivas para reducir los riesgos en la infraestructura pesquera y acuícola. Entre las principales medidas figuran la construcción de muros de contención, el reforzamiento de techos y la protección de áreas operativas en diversos desembarcaderos pesqueros artesanales.

Las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Regional de la Producción (Direpro) determinaron que estas intervenciones buscan disminuir la vulnerabilidad de los desembarcaderos frente a lluvias intensas, oleajes anómalos, inundaciones y deslizamientos, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades de pesca y acuicultura.

Evaluaciones identifican puntos críticos en la infraestructura

Uno de los proyectos priorizados es la construcción de un muro de contención en el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Los Órganos para evitar el ingreso de lodo durante la temporada de lluvias. En Lobitos, en tanto, se plantea el mantenimiento de la cobertura del muelle para preservar su estructura.

En Máncora también se proyecta levantar un muro de contención para proteger las canaletas de drenaje y el patio de maniobras, mientras que en El Ñuro se busca ejecutar una obra similar para reducir el riesgo de deslizamientos que puedan afectar las instalaciones.

La Dirección Regional de la Producción (Direpro) de Piura ejecuta una serie de acciones preventivas y de coordinación interinstitucional orientadas a fortalecer la infraestructura pesquera y reducir los riesgos asociados al fenómeno El Niño. Foto: Shutterstock.
La Dirección Regional de la Producción (Direpro) de Piura ejecuta una serie de acciones preventivas y de coordinación interinstitucional orientadas a fortalecer la infraestructura pesquera y reducir los riesgos asociados al fenómeno El Niño. Foto: Shutterstock.

Las acciones también alcanzan a Sechura y Yacila. En el primer caso, se propone reforzar la protección del techo de las áreas destinadas a las labores previas al desembarque. En Yacila, la iniciativa contempla cubrir la planta de tratamiento de aguas residuales, la maquinaria, el edificio administrativo, la planta de hielo y otras zonas de trabajo para evitar daños a la infraestructura y equipos.

Otro de los puntos considerados críticos es el dique de Virrilá, en Sechura. Tras una inspección técnica, la Direpro concluyó que la infraestructura requiere ser reforzada para evitar que un eventual incremento del caudal del río Piura afecte la bahía de Sechura, donde se desarrolla una importante actividad acuícola.

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Asimismo, la Estación Pesquera de Huancabamba será sometida a una evaluación técnica integral para definir las intervenciones necesarias que permitan fortalecer su infraestructura frente a un posible evento climático.

El director regional de la Producción, Segundo Juan Alzamora Encalada, señaló que las acciones se coordinan con municipalidades y otras entidades para priorizar las obras preventivas en la infraestructura pesquera de la región, con el objetivo de reducir los riesgos para las actividades económicas vinculadas al sector.

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