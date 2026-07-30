Sunarp modifica norma para simplificar cambios en reglamentos de edificios y condominios. Foto: GEC
Sunarp modifica norma para simplificar cambios en reglamentos de edificios y condominios. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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con el objetivo de simplificar trámites registrales y reducir costos para los usuarios.

, buscando un acceso más rápido a los registros públicos.

La nueva normativa corrige este problema al interpretar el sistema de forma que los requisitos de modificación se equiparan a los de la inscripción inicial prevista en el artículo 86.

Por ello, desde ahora,

El beneficio inmediato con esto es la reducción significativa del costo del trámite, ya que el documento privado con firmas legalizadas es mucho más barato que una escritura pública. La nueva disposición también optimiza el tiempo, ya que los contratos privados se elaboran y expiden más rápido, y el usuario conoce con claridad los requisitos, evitando sobrecostos por subsanaciones.

La medida reduce el gasto notarial y agiliza los trámites al no requerir escritura pública, otorgando total predictibilidad sobre los requisitos.

Para las empresas inmobiliarias, se facilita el destrabe de proyectos por etapas, el cierre de ventas e independizaciones y la reducción de costos hundidos, asegurando un correcto orden de las cuotas de participación en los bienes comunes.

La medida reduce el gasto notarial y agiliza los trámites al no requerir escritura pública, otorgando total predictibilidad sobre los requisitos para los usuarios. (Foto: Andina)
La medida reduce el gasto notarial y agiliza los trámites al no requerir escritura pública, otorgando total predictibilidad sobre los requisitos para los usuarios. (Foto: Andina)

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