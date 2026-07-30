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Redacción Gestión
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30 de julio del 2021. Hace 5 años

VLADIMIR CERRÓN SE IMPONE: GUIDO BELLIDO ASUME JEFATURA DEL GABINETE

Nuevo presidente del Consejo de Ministros es investigado por apología al terrorismo desde este año. Incertidumbre política comienza a afectar el crecimiento y tendrá mayor impacto este semestre. Juramentación fue con retraso. ni de Justicia. Bonos del Tesoro y acciones peruanas caen en Wall Street. Hoy cotización del dólar puede tener un rebote. Hasta el momento, solo hay dos ministras y siete miembros están vinculados a partidos de izquierda. Gobierno de Perú Libre arranca su labor con más de S/ 71 mil millones en obras públicas por ejecutar.

EFEMÉRIDES. Bonos del Tesoro y acciones peruanas caen en Wall Street.
EFEMÉRIDES. Bonos del Tesoro y acciones peruanas caen en Wall Street.

30 de julio del 2021. Hace 5 años

EL 79% DE PERUANOS USÓ AHORROS PARA CUBRIR GASTOS POR PANDEMIA

Los que gastaron más sus reservas fueron las mujeres y los peruanos del nivel socioeconómico C. Cajas rechazan que Banco de la Nación dé créditos al público. El 49% ahorró en una entidad financiera, mientras el 45% lo hace en casa, sobre todo en el nivel D.

LEER TAMBIÉN: Créditos hipotecarios del Banco de la Nación, ¿hasta qué plazos de gracia da a los que financian vivienda?

30 de julio del 2021. Hace 5 años

HACER ASAMBLEA CONSTITUYENTE TRAE MÁS INESTABILIDAD Y DESCONFI ANZA”

En un país donde no sabemos las reglas de juego lo primero que sucederá es que se van a retraer las inversiones, cuando lo que necesitamos es empleo tras la crisis por la pandemia, señaló el.

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