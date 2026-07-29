“En el corto plazo vemos que hay muchas oportunidades en el Perú y lo que buscamos es seguir consolidando y expandiendo nuestra presencia en los principales ejes corporativos del país”, señaló a Gestión Eduardo Salcedo, gerente general de Schreiber Business Center.

Para el año siguiente, en tanto, la mira está puesta en el exterior: “Donde vemos más oportunidades es en Madrid, Chile y Estados Unidos, son los principales mercados donde buscaríamos oportunidades”.

Como paso previo, la empresa irá a España a fines de agosto para buscar aliados que le permitan referir servicios en ese mercado. Actualmente, Schreiber ya cuenta con socios en Chile y Estados Unidos, a los que deriva a sus clientes —a quienes llama “afiliados”— cuando requieren soluciones fuera del Perú.

Eduardo Salcedo, gerente general de Schreiber Business Center.

LEA TAMBIÉN: ¿Vale la pena invertir en oficinas?: El segmento boutique toma impulso con nuevos desarrollos

Oficinas virtuales: Schreiber sumará una sede en Lima y pone en la mira a Arequipa

Fundada en el 2000, la compañía ha acompañado el crecimiento de más de 5,000 empresas y hoy atiende a más de 1,000. Hoy, opera cinco sedes: su hub en San Isidro —un edificio completo dedicado a este modelo de oficinas virtuales, en el corazón del centro financiero— junto con dos sedes satélites en el mismo distrito, además de locales en los edificios Labok, en Miraflores, y Time, en Surco.

A ello se suma una sede campestre de integración empresarial de 5,000 metros cuadrados (m2) en Cieneguilla, pensada para actividades offsite y reuniones de equipo.

Para el cierre del 2026, Salcedo adelantó que la empresa sumaría al menos una nueva sede, que se ubicaría dentro de los ejes corporativos de Lima. “Este año quizás cerramos con uno más y para el siguiente año queremos también seguir creciendo en número de sedes”, precisó. El nuevo local mantendría la oferta actual de oficinas virtuales y coworking.

En paralelo, la firma mantiene en el radar a Arequipa como plaza de provincia. “Es la ciudad que más se está consolidando y donde estamos poniendo el foco”, indicó.

La firma maneja una ocupabilidad de entre 60% y 70%, un rango que considera cómodo para garantizar disponibilidad de espacios a sus afiliados.

LEA TAMBIÉN: Camino Real se reactiva: este es el plan de Centenario para el emblemático mall en Lima

Schreiber capta a 100 empresas extranjeras atraídas por el puerto de Chancay

Las oficinas virtuales concentran el 60% de los ingresos de Schreiber, mientras que el coworking aporta el 40% restante. El servicio de oficina virtual está orientado a empresas que operan bajo modalidades de trabajo remoto e híbrido, y ofrece domicilio fiscal, gestión de correspondencia y acceso a salas de reuniones por horas.

La firma maneja una ocupabilidad de entre 60% y 70%, un rango que considera cómodo para garantizar disponibilidad de espacios a sus afiliados. En inventario, cuenta con cerca de 1,000 m2 distribuidos en sus sedes de los ejes corporativos —con la mayor parte en San Isidro—, más los 5,000 m2 cuadrados de Cieneguilla.

Es importante señalar, que cerca del 10% de la cartera de Schreiber corresponde a clientes extranjeros. Solo al cierre del 2025 ingresaron —a su cartera— alrededor de 100 empresas foráneas, en su mayoría medianas y del rubro de servicios, con fuerte presencia de firmas de servicios marítimos y mineros atraídas por el puerto de Chancay y el flujo de inversiones hacia el país. Estas provienen principalmente de Chile, España, China, México y Brasil. “Para este año apuntamos a mantener el crecimiento en clientes del extranjero y crecer al menos un 10% en este rubro”, señaló.

En julio del 2026, la compañía obtuvo la certificación ISO 9001 para el manejo de correspondencia, con el que busca competir con firmas de mayor tamaño. “Es algo que va a marcar un diferencial en un servicio que es sumamente delicado para todas las empresas”, afirmó Salcedo, quien recordó que una mala gestión documental puede significar no responder a tiempo una demanda o un requerimiento de un cliente.

De cara al 2026 y 2027, Schreiber busca sostener un crecimiento anual mínimo del 15%, tanto en número de clientes como en facturación, impulsado por la consolidación de las modalidades híbridas de trabajo y la búsqueda de las empresas por reducir costos operativos.

DATO CLAVE.

Certificación. Schreiber Business Center opera actualmente como el único proveedor —según el ejecutivo— del rubro en el Perú con certificación ISO 9001 para el manejo de correspondencia, obtenida en julio del 2026. La firma sostiene que este estándar le permite competir e incluso ganar contratos a firmas de mayor tamaño en un servicio que considera crítico para las empresas.

LEA TAMBIÉN: Swiss Capitals y los proyectos en 2026: el negocio que alista un giro clave