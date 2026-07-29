Las oficinas virtuales concentran el 60% de los ingresos de Schreiber, mientras que el coworking aporta el 40% restante. (Foto: Scheiber)
Las oficinas virtuales concentran el 60% de los ingresos de Schreiber, mientras que el coworking aporta el 40% restante. (Foto: Scheiber)
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Edgar Velito
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Schreiber Business Center, empresa familiar peruana especializada en oficinas virtuales, espacio de trabajo compartido (coworking) y servicio de domicilio fiscal, alista una nueva etapa de crecimiento dentro y fuera del país. Con 25 años en el mercado, cinco sedes en zonas corporativas de Lima y una cartera que hoy supera las 1,000 empresas, la firma trazó su hoja de ruta para los próximos años, que incluye la apertura de nuevos locales, el ingreso a plazas de provincia y su primera salida al extranjero.

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