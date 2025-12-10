El portafolio inmobiliario de Swiss Capitals Group abarca cerca de 80,000 m² en oficinas, coworking, retail y almacenes, además de 200 hectáreas agrícolas y 1,200 hectáreas para land banking (Foto: Swiss Capitals)
El portafolio inmobiliario de Swiss Capitals Group abarca cerca de 80,000 m² en oficinas, coworking, retail y almacenes, además de 200 hectáreas agrícolas y 1,200 hectáreas para land banking (Foto: Swiss Capitals)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Swiss Capitals Group proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento en su facturación, apoyado en el rendimiento de su negocio agrícola y su expansión en coworking. Sin embargo, mantiene en pausa el lanzamiento de nuevos proyectos, priorizando una estrategia conservadora ante el contexto electoral del 2026, al tiempo que evalúa nuevas fórmulas de operación con inversionistas en el extranjero.

TE PUEDE INTERESAR

Simetrica y una millonaria inversión en Surco: hotel, comercios y ¿viviendas?
Del ‘boom’ de vivienda social al negocio de renta: los planes de Viva Inmobiliaria
Líder Grupo Constructor proyecta ventas por US$ 100 millones y 1,000 unidades hacia 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.