Pierre Giannoni, gerente general de Swiss Capitals Group, proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento del 15% en la facturación del grupo, impulsado por el negocio agrícola y coworking (oficinas flexibles).

“En el negocio agrícola tuvimos una campaña récord en facturación, superando en 50% lo proyectado para este año, especialmente por nuestro cultivo de granada, que exportamos a Europa. Bajo la marca Swiss Crops, los últimos dos años han sido muy positivos y esperamos mantener esa tendencia en 2026”, destacó a Gestión.

El segundo motor de crecimiento ha sido el negocio de oficinas, que atraviesa un momento estratégico. Este año, la marca de lujo Swiss Office sumó 1,500 m2 a su portafolio de coworking, que ya alcanza cerca de los 13,000 m2. “El 53% de nuestro portafolio corresponde a SeedsSpace (enfocada al emprendimiento y tecnología), el 35% a Swiss Office y el 12% a Garage (marca low cost)”, detalló, tras agregar que el dinamismo de esta línea también ha abierto las puertas a la internacionalización.

Swiss Capitals aún no lanza sus nuevos proyectos pese a su avance en México ¿Por qué?

Y es que el grupo inmobiliario ya ha iniciado conversaciones con inversionistas y dueños de edificios de oficinas en México, donde evalúa llevar su oferta de coworking. Aunque inicialmente se consideró ingresar mediante franquicias, el plan ha evolucionado.

“Hemos identificado que los inversionistas y propietarios de edificios se sienten mucho más cómodos con nosotros como operador; incluso hay quienes están interesados en establecer un joint venture o una coinversión. De cara al próximo año, concluiremos las conversaciones con estos inversionistas para ofrecer una solución alineada a las necesidades que nos han planteado”, comentó.

De esta manera, la compañía está dando paso a un modelo de revenue share (participación en ingresos) con propietarios, inversionistas y aseguradoras con enfoque a largo plazo, que incluye iniciativas fuera y dentro del Perú.

Actualmente, el portafolio inmobiliario de Swiss Capitals Group suma cerca de 80,000 m2 compuesto por oficinas tradicionales, coworking, propiedades retail (tradicional y moderno), almacenes, y sin contar sus activos agrícolas —donde posee 200 hectáreas— ni las 1,200 hectáreas vinculadas a su negocio de land banking (financiamiento de terrenos).

A pesar de este crecimiento, la compañía adoptará una postura más conservadora en 2026, pues al tratarse de un año electoral, han decidido postergar nuevas inversiones significativas, a la espera de un entorno político más estable que permita ejecutar su cartera de proyectos con mayor previsibilidad. “No hemos dejado de invertir; los activos ya fueron adquiridos, pero el lanzamiento de los proyectos se realizará una vez concluida esa etapa”, añadió.

Swiss Capitals pausa viviendas, pero acelera planes agrícolas y de oficinas

Sin embargo, las expectativas siguen siendo positivas, principalmente por el comportamiento del mercado europeo en su negocio agrícola, donde la demanda supera la oferta disponible de la compañía. “Nuestro mercado principal es Alemania, que representa el 60% de nuestras exportaciones de granada”, comentó el ejecutivo.

Otro mercado de interés es el asiático, aunque el acceso a China aún depende de las gestiones en curso por parte de la autoridad fitosanitaria peruana. “No descartamos evaluarlo si se abre la oportunidad, pero por ahora nuestro foco está en Europa”, señaló.

En cuanto al land banking, el proyecto de vivienda en Punta Hermosa, anunciado previamente a este diario, ha sido puesto en pausa hasta que pasen las elecciones. En paralelo, el grupo inmobiliario planea desarrollar proyectos residenciales en Asia (sur de Lima), ya que cuentan con terrenos cercanos al Boulevard.

“Estamos viendo la posibilidad de hacer departamentos, pero es algo que todavía estamos evaluando. Creemos que hay una demanda por unidades pequeñas en la zona, debido a la cercanía al Boulevard de Asia”, indicó.

En ese contexto, y con una estrategia que combina cautela y expansión selectiva, Swiss Capitals Group proyecta un crecimiento en facturación de entre 15% y 20% para 2026. “No será un año de nuevas inversiones, porque ya las hemos realizado en los últimos años, pero sí será clave para la consolidación y crecimiento a través del modelo de revenue share en coworking, tanto a nivel nacional como internacional”, señaló.