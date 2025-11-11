Viva Inmobiliaria, brazo inmobiliario del grupo Aenza, cerrará el 2025 con un desempeño superior al registrado en 2024, impulsado por un mayor ritmo de obras, colocaciones sostenidas en el segmento de vivienda social y una expansión progresiva hacia zonas de Lima Top. Durante este año, la compañía consolidó la entrega de proyectos en Breña y Comas, mientras continuó avanzando con su megaproyecto en Comas —el desarrollo de vivienda social más grande del país— y elevó su ritmo de inversión en adquisición de terrenos, marcando un crecimiento sólido en volumen y escala de operaciones.

De cara al 2026, la empresa proyecta un salto aún mayor en su estrategia de expansión, con una inversión estimada de US$ 18 millones, tres veces más que en 2025, destinada principalmente a nuevos desarrollos de Vivienda de Interés Social (VIS). Con ello, Viva Inmobiliaria apunta a mantener un crecimiento sostenido y equilibrado, combinando rentabilidad, innovación y un enfoque social que responde al déficit habitacional del país.

Estrategia de crecimiento 2026–2027

De cara al 2026, Viva Inmobiliaria proyecta una etapa de expansión más intensa, respaldada por una inversión de US$ 18 millones que será destinada íntegramente a la compra de terrenos para nuevos proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS). La empresa busca incrementar su capacidad constructiva y su oferta en zonas estratégicas de Lima Metropolitana, especialmente en distritos con alta demanda y disponibilidad de suelo urbano. Además, prevé consolidar su incursión en el segmento alto, con desarrollos en Barranco y San Isidro, ampliando así su presencia en Lima Top sin perder su enfoque principal en vivienda accesible.

Para el 2027, la compañía estima un crecimiento sostenido de doble dígito, impulsado por la entrega de su complejo residencial en San Isidro y el avance de las últimas etapas del megaproyecto de Comas, que alcanzará los 100 edificios previstos en su planificación. A nivel corporativo, el objetivo es diversificar sus fuentes de ingresos con la implementación de una nueva unidad de negocio de renta multifamiliar, que se sumará a su actual operación comercial.

Con este plan, Viva Inmobiliaria apunta a fortalecer su posición como uno de los desarrolladores más dinámicos del mercado peruano, combinando rentabilidad, innovación y compromiso social.

El modelo de condominios con parques busca diferenciarse en un mercado con nuevas exigencias. (Foto: Viva Inmobiliaria)

Megaproyecto Comas: el núcleo del negocio VIS

El megaproyecto de Comas se ha convertido en el eje del negocio de Vivienda de Interés Social (VIS) de Viva Inmobiliaria y en uno de los desarrollos urbanos más ambiciosos del país. Con 14,000 departamentos distribuidos en condominios con parques, el complejo representa una inversión que, a precios actuales, bordea los S/ 2,500 millones. Desde su inicio en 2014, el proyecto ha mantenido un ritmo constante de ejecución y ya ha logrado comercializar alrededor de 10,000 unidades.

“Inició en 2014 y debe culminar en 2031, con cerca de 100 edificios, de los cuales faltan 25 por construir”, precisó Rolando Ponce, gerente general de Viva Inmobiliaria.

El diseño del conjunto habitacional incorpora criterios de sostenibilidad, como un sistema de reúso de aguas grises provenientes de las duchas para el mantenimiento de áreas verdes, además de espacios comunes pensados para la convivencia familiar.

El ticket promedio de las unidades se sitúa entre S/ 230,000 y S/ 240,000, lo que lo convierte en una opción accesible dentro del segmento VIS. “Consideramos que la reducción del déficit habitacional pasa por megaproyectos como este”, destacó Ponce, subrayando el compromiso de la empresa con ofrecer soluciones de vivienda a gran escala, con estándares modernos y sostenibles.

Rolando Ponce, gerente general de Viva Inmobiliaria, sostiene que la estrategia de la compañía no se limita a las VIS, sino que también apunta a diversificación y a un modelo de renta. (Foto: Viva I.)

Expansión de Viva hacia Lima Top

Aunque su eje estratégico continúa centrado en la Vivienda de Interés Social (VIS), Viva Inmobiliaria viene diversificando su portafolio hacia el segmento alto, con proyectos en zonas emblemáticas de Lima Top como Barranco y San Isidro. En estos distritos, la empresa apuesta por edificios únicos con diseños arquitectónicos diferenciados, a diferencia de los condominios con parques característicos de sus desarrollos sociales. “El 10% de nuestros proyectos son enfocados para un segmento alto. Por lo que, queremos consolidar nuestra presencia en Lima Top”, afirmó Rolando Ponce, gerente general de la compañía.

El plan de expansión contempla un cronograma definido: la empresa culminará y entregará proyectos en Breña y Comas durante 2025, mientras que el desarrollo en Barranco se prevé para el último trimestre de 2026, y el complejo residencial en San Isidro para 2027. Con esta estrategia, Viva Inmobiliaria busca equilibrar su crecimiento entre la rentabilidad de los segmentos premium y el impacto social de la vivienda accesible, reforzando su posicionamiento como una de las desarrolladoras más dinámicas y diversificadas del mercado inmobiliario peruano.

Nuevas unidades de negocio y diversificación

Como parte de su estrategia de diversificación, Viva Inmobiliaria evalúa ingresar al negocio multifamiliar de alquiler de departamentos, un segmento que viene cobrando fuerza en Lima y que permitiría a la empresa generar ingresos recurrentes a largo plazo. Esta iniciativa formaría parte de una nueva unidad de renta que complementará su oferta tradicional de vivienda en propiedad, aprovechando su experiencia en desarrollo y gestión de proyectos residenciales. “Estamos analizando la posibilidad de incursionar en el negocio multifamiliar de alquiler, como una extensión natural de nuestras operaciones actuales”, explicó Rolando Ponce, gerente general de la compañía.

Actualmente, la inmobiliaria ya cuenta con una unidad de renta operativa a través de un centro comercial que genera US$ 1.5 millones anuales en ingresos y utilidades de alrededor de US$ 500,000. Con la incorporación de nuevos formatos de negocio, Viva Inmobiliaria busca fortalecer su posición financiera y diversificar sus fuentes de rentabilidad, al mismo tiempo que consolida su rol en el desarrollo urbano sostenible. La meta, señala la empresa, es mantener un crecimiento equilibrado entre los proyectos de venta, las líneas de inversión patrimonial y la creación de nuevas oportunidades en el mercado de alquiler.