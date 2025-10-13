Para reducir los riesgos de tener un inquilino moroso, será importante la evaluación previa que se realice sobre esta persona.

Así, se debe conocer su perfil crediticio y laboral , subrayó Pedro Vega, CTO de Vericheck Perú, una plataforma especializada en elaborar reportes de personas candidatas a alquilar un inmueble.

En el caso del perfil crediticio, una fuente importante será revisar la data que ofrecen las centrales de riesgo, como Infocorp.

“El comportamiento de pago que tiene una persona respecto a sus obligaciones crediticias y el pago de servicios será un indicador respecto a si pagará el alquiler”, subrayó Vega.

Sobre el perfil laboral, se puede revisar si la persona tiene aportes recientes a EsSalud, lo cual da un indicio sobre si esa persona tiene un empleo estable y capacidad financiera. “ Otra revisión a tener en cuenta es si la persona tiene antecedentes penales ”, apuntó el especialista.

Pedro Vega indicó que de los perfiles realizados a candidatos a alquilar un inmueble, seis de cada diez verificaciones arrojaron resultados negativos, por lo que no recomendaban alquilar a esas personas .

Sugerencias para los contratos de alquileres de inmuebles

Una vez elegido el inquilino, otra precaución a tomar será que en el contrato se incluyan las cláusulas de allanamiento futuro y desalojo notarial exprés , en caso de incumplimiento de pago del alquiler.

“Y también será importante llevar el contrato a una notaría, para la legalización de las firmas . Pues así el contrato tendrá mayor validez en caso de un proceso legal”, apuntó Vega.