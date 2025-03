El índice PER en San Isidro, según el BCR, ha disminuido de 18.6 en el cuatro trimestre del 2023 a 15.6 para el mismo periodo el 2024. Es decir, hoy se requieren algo más de 15 años y medio para recobrar la inversión en un inmueble en esta zona.

Sin embargo, en Miraflores, la historia es distinta. El índice PER más bien ha subido de 19.1 a 20.1.

Si observamos el precio de venta, este se ha elevado de US$ 2,187 a US$ 2,222 por metro cuadrado en Miraflores, mientras que el alquiler anual bajó de US$ 114 a US$ 110 por metro cuadrado (siempre comparando el cuarto trimestre del 2024 con el mismo periodo del año previo).

“En Miraflores los precios de los departamentos siguen subiendo, a pesar de que no hay tanta demanda por alquilar, por lo menos, a mediano y largo plazo”, señaló Álvaro Puga, gerente general de Bengala Inmobiliaria.

Frente a esa situación, ¿cómo hacer rentable la inversión en un inmueble en el distrito del parque Kennedy?

Puga sostuvo que los alquileres mediante aplicaciones como Airbnb pueden ser una salida.

“Si tú lo ves desde el punto de vista de alquiler de corto plazo, hay una alta demanda por el gran flujo de turistas”, apuntó.

“De lo que he visto creo que en Miraflores el alquiler (por Aibnb) está casi en S/ 200 diarios. Si el inmueble se alquila los 30 días del mes, estamos hablando de S/ 6,000, versus un alquiler regular que es poco más de la mitad”, refirió el ejecutivo.

Tamaño de los departamentos

Puga indicó además que otra variable que diferencia a Miraflores de San Isidro, es que en el segundo no se permiten áreas tan pequeñas. Por ello, explicó, es más difícil vender un departamento.

“El ticket que necesitas para cubrir un departamento de 300 metros cuadrados no es lo mismo que para uno de 150 metros cuadrados”, remarcó.

