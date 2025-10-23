La Vitrina Inmobiliaria está ubicada en Jirón Camaná N.° 199, Cercado de Lima. Foto: MVCS.
La Vitrina Inmobiliaria está ubicada en Jirón Camaná N.° 199, Cercado de Lima. Foto: MVCS.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Asesoría personalizada del para adquirir su primera casa. La oficina de Vitrina Inmobiliaria es un centro de información sobre los bonos y programas habitacionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Atendió entre enero y septiembre de este año, a un total de 37,392 personas.

Los meses con mayor afluencia de visitantes fueron enero (6,442), febrero (6,432) y agosto (5,003), lo que refleja el interés sostenido de la población por informarse sobre los beneficios disponibles para adquirir una vivienda y los bonos que ofrece el Estado, destacó el MVCS.

LEA TAMBIÉN: Crédito hipotecario tradicional vs Mivivienda: ¿en cuál se paga una menor tasa de interés?

En la Vitrina Inmobiliaria, los ciudadanos reciben orientación sobre el Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, en sus dos modalidades, así como del Bono del Buen Pagador y el Bono Mivivienda Verde del Crédito Mivivienda. En todos estos casos, podrán consultar los requisitos, plazos y documentación que se debe presentar para iniciar el proceso.

Además, tienen acceso a la oferta de más de 15 promotoras inmobiliarias que presentan proyectos habitacionales en distintas zonas del país, así como a módulos de entidades financieras que realizan las evaluaciones correspondientes a quienes están interesados en .

“Nuestro compromiso es acompañar a las familias que quieran cumplir el sueño de la casa propia a tomar la mejor decisión de sus vidas. En Vitrina Inmobiliaria recibirán toda la información necesaria para acceder a los bonos de Techo Propio y Mivivienda”, mencionó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate.

Fachada de la sede de Vitrina Inmobiliaria. Foto: MVCS
Fachada de la sede de Vitrina Inmobiliaria. Foto: MVCS

Dirección de la oficina para informes sobre el Fondo Mivivienda

La Vitrina Inmobiliaria está ubicada en Jirón Camaná N.° 199, Cercado de Lima, y atiende de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., y los sábados de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

En este espacio, el público cuenta con la asesoría especializada de personal del para conocer los requisitos, beneficios y procedimientos necesarios para acceder a los bonos habitacionales.

A nivel nacional, las familias interesadas en acceder a los bonos habitacionales del Estado tienen a los Centros de Atención Al Ciudadano (CAC), que son las oficinas descentralizadas del Ministerio de Vivienda en las 24 regiones del país. Asimismo, se tienen los centros autorizados por el Fondo Mivivienda.

TE PUEDE INTERESAR

Créditos de Fondo MiVivienda caen por tercer mes consecutivo, principalmente de Techo Propio
Banco Bci Perú otorga crédito de US$ 30 millones al Fondo Mivivienda bajo criterios ESG
Sube inversión de familias ricas en Mivivienda y Techo Propio, ¿cuánto ganan?
Subsidio para compra de viviendas: modifican los montos del bono de buen pagador
Compra de viviendas: los plazos para presentar un reclamo según el tipo de falla registrada

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.