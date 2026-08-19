UNMSM anuncia fechas del examen de Admisión 2027-I. (Foto: Andina)
UNMSM anuncia fechas del examen de Admisión 2027-I. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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en cuatro fechas comprendidas los días 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2026.

El calendario fue aprobado por el Consejo Universitario en una sesión presidida por la rectora Jeri Ramón Ruffner.

Según la institución, podrán postular los estudiantes que cursen quinto de secundaria en 2026 y quienes hayan culminado sus estudios en Educación Básica Regular o Alternativa, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la universidad.

No podrán obtener una vacante, reservar ingreso ni pedir una constancia de admisión.

para ordenar la participación y el desarrollo de las pruebas.

Las fechas para la inscripción al proceso de admisión son:

  • A, B, C, CH, D, E y F: del 17 al 30 de agosto de 2026.
  • G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ y O: del 31 de agosto al 13 de septiembre de 2026.
  • P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z: del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026.

En tanto, las fechas del examen de admisión San Marcos 2027-I quedarían así:

  • Sábado 17 de octubre de 2026: Ciencias Económicas y de la Gestión (área D) y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área E).
  • Domingo 18 de octubre de 2026: Ciencias Básicas (área B) e Ingenierías (área C).
  • Sábado 24 de octubre de 2026: Ciencias de la Salud (área A, excepto Medicina Humana).
  • Domingo 25 de octubre de 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.
La universidad indicó que podrán postular los estudiantes que cursen quinto de secundaria en 2026 y quienes hayan culminado sus estudios en Educación Básica Regular o Alternativa. Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán
La universidad indicó que podrán postular los estudiantes que cursen quinto de secundaria en 2026 y quienes hayan culminado sus estudios en Educación Básica Regular o Alternativa. Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán

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