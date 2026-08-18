La empresas Anadarko encontró indicios de importantes yacimientos de petróleo y gas en el lote Z-62, frente Lambayeque y La Libertad, con lo que se resolvería el problema energético del país.
La empresas Anadarko encontró indicios de importantes yacimientos de petróleo y gas en el lote Z-62, frente Lambayeque y La Libertad, con lo que se resolvería el problema energético del país.
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Redacción Gestión
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, informó a Perupetro su decisión de avanzar al Tercer Periodo Exploratorio, que comprende la perforación de su primer pozo en el Lote offshore Z-62, en el mar frente a La Libertad.

Así lo informó Perupetro, que indicó que dicha decisión confirma la continuidad del proyecto de la citada empresa petrolera, de realizar labores de exploración en aguas profundas frente a las costas de La Libertad y Lambayeque, al norte del Perú.

Resultados de sísmica 3D

El paso al Tercer Periodo Exploratorio está respaldado por los resultados de los estudios de sísmica marina 3D, realizados por Anadarko Perú en el año 2024, que comprendieron el registro de 6,018 km2, el más grande en la historia de la costa del Pacífico.

Fuente: Perupetro
Fuente: Perupetro

La adquisición sísmica, método clave en la exploración de petróleo y gas, permitió determinar las características geológicas del subsuelo marino para identificar un posible potencial de hidrocarburos en dicha área.

¿Cuando inicia perforaciones?

y su resultado -remarca- será crucial para confirmar el potencial de hidrocarburos identificado en los estudios de sísmica marina, los cuales demandaron una inversión aproximada de 40 millones de dólares.

La Cuenca Trujillo posee un importante potencial por descubrir y, de ser favorables los trabajos exploratorios que se realizarán en dicha cuenca, el Perú podría estar frente a un importante descubrimiento que transformaría nuestra balanza comercial deficitaria en hidrocarburos, anotó la agencia.

Con la decisión de avanzar al Tercer Periodo Exploratorio, Anadarko Perú ratifica la continuidad de sus inversiones en el país y su compromiso con el desarrollo energético nacional, aseveró dicha entidad estatal.

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