Anadarko Perú, operador de los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados en la Cuenca Trujillo, informó a Perupetro su decisión de avanzar al Tercer Periodo Exploratorio, que comprende la perforación de su primer pozo en el Lote offshore Z-62, en el mar frente a La Libertad.

Así lo informó Perupetro, que indicó que dicha decisión confirma la continuidad del proyecto de la citada empresa petrolera, de realizar labores de exploración en aguas profundas frente a las costas de La Libertad y Lambayeque, al norte del Perú.

Resultados de sísmica 3D

El paso al Tercer Periodo Exploratorio está respaldado por los resultados de los estudios de sísmica marina 3D, realizados por Anadarko Perú en el año 2024, que comprendieron el registro de 6,018 km2, el más grande en la historia de la costa del Pacífico.

Fuente: Perupetro

La adquisición sísmica, método clave en la exploración de petróleo y gas, permitió determinar las características geológicas del subsuelo marino para identificar un posible potencial de hidrocarburos en dicha área.

LEA TAMBIÉN: Gobierno de Fujimori impulsará fondo para estabilizar precios de combustibles ante alza

¿Cuando inicia perforaciones?

Según Perupetro, la perforación del primer pozo exploratorio está prevista para el año 2027 y su resultado -remarca- será crucial para confirmar el potencial de hidrocarburos identificado en los estudios de sísmica marina, los cuales demandaron una inversión aproximada de 40 millones de dólares.

La Cuenca Trujillo posee un importante potencial por descubrir y, de ser favorables los trabajos exploratorios que se realizarán en dicha cuenca, el Perú podría estar frente a un importante descubrimiento que transformaría nuestra balanza comercial deficitaria en hidrocarburos, anotó la agencia.

Con la decisión de avanzar al Tercer Periodo Exploratorio, Anadarko Perú ratifica la continuidad de sus inversiones en el país y su compromiso con el desarrollo energético nacional, aseveró dicha entidad estatal.