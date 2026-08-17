El Perú produce alrededor de 40,000 barriles de petróleo diario, cuando se requieren de 250,000, revelo el presidente de la Sociedad Geológica del Perú, Carlos Bianchi, tras detallar que el déficit de 210,000 debe ser cubierto a través de exportaciones.

No obstante, Bianchi señaló que si, por ejemplo, la amplia cartera de proyectos mineros empieza a ver la luz, la demanda de fuentes energía, entre ellas el petróleo será mayor. Frente a ello, indicó que en el Perú solo se aprovechan cinco de las 18 cuencas que conectan reservas de hidrocarburos y energía, por lo que se requiere de acción de parte del sector público y privado.

Reveló que en la cuenca de Trujillo hay dos compañías que, en uno o dos años, empezarán trabajos exploratorios, mientras que en la cuenca de Tumbes también hay dos compañías decididas a invertir. “Hay señales de avance, pero aún no estamos usando todo nuestro potencial”, agregó.

Sobre la producción gasífera dijo que hay estudios que señalan que el Perú posee 43 trillones de pies cúbicos de gas, eso es cuatro veces Camisea. Sin embargo, hay carencia de infraestructura para el desarrollo de nuevos proyectos, así como de identificación de nuevos mercados para su exportación.

El Perú produce alrededor de 40,000 barriles de petróleo diario, cuando se requieren de 250,000, revelo el presidente de la Sociedad Geológica del Perú, Carlos Bianchi, tras detallar que el déficit de 210,000 debe ser cubierto a través de exportaciones. Foto: Sociedad Geológica del Perú.

“Debemos fomentar el ingreso de inversión privada. Hay que incentivar a quien viene a invertir, teniendo en cuenta que competimos contra otros países donde los permisos y los impuestos son más favorables”, acotó.

El presidente de la Sociedad Geológica del Perú, manifestó que precisamente se debatirá sobre el uso de recursos hídricos, energía geotermal evaluación de los suelos, transición energética, fenómeno del niño, e incluso los riesgos sísmicos, durante el XXIII Congreso Peruano de Geología 2026, a realizarse entre el 16 y 18 de setiembre.

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Frente a los sismos, refirió que el Instituto Geofísico del Perú monitorea la actividad sísmica. Sin embargo, consideró que las labores de la geología tienen impacto en diversos ministerios como Energía y Minas, Ambiente, Agricultura, Cultura, entre otros, por lo que el Congreso Peruano de Geología tendrá en agenda elaborar una hoja de ruta que ayude al gobierno a tomar decisiones.

“Hay que aplicar la geología en bienestar de la sociedad, por lo que la hoja de ruta que elaboremos será enviada a los ministros para que tomen decisiones”, detalló.