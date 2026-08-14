El directorio aprobó también la constitución de PETROPERÚ INVEST SAC una sociedad anónima cerrada sin directorio cuyo único accionista será Petroperú. Foto: difusión
El directorio aprobó también la constitución de PETROPERÚ INVEST SAC una sociedad anónima cerrada sin directorio cuyo único accionista será Petroperú. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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acordó la designación de TMF Fiduperú SA como fiduciario del fideicomiso de administración para el rescate financiero por US$ 2,000 millones que el Estado abonará a la empresa estatal, conforme al DU 003-2026.

Según el hecho de importancia publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se encarga a la gerencia general suscribir el contrato con TMF Fiduperú SA, así como la documentación y actos complementarios para formalizar el acuerdo.

En esa línea, aprobó también la creación de un Vehículo de Propósito Especial (SPV) bajo la forma de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio que se llamará Petroperú Invest SAC, la cual tendrá como gerente general a Carlos Enríquez Cuéllar, y

Petroperú Invest SAC tendrá como único accionista a Petroperú SA, lo que faculta a la gerencia general de la firma estatal a ejecutar las acciones requeridas para la formalización, inscripción y organización de esta nueva empresa.

Petroperú, cuyo directorio está presidido por Oliver Stark, creó empresa y designa fiduciario para canalizar financiamiento de hasta US$2.000 millones. Foto: difusión
Petroperú, cuyo directorio está presidido por Oliver Stark, creó empresa y designa fiduciario para canalizar financiamiento de hasta US$2.000 millones. Foto: difusión

Trabajadores piden transparencia

Desde la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) exhortaron claridad sobre la finalidad del mecanismo que faculta la constitución del SPV Petroperú Invest SAC.

Advierten que “lotizar la empresa en bloques patrimoniales configura una privatización encubierta”, lo cual no iría en pared con la voluntad de

“Consideramos oportuno precisar cuál será el verdadero rol del denominado Vehículo de Propósito Especial, o si es un mecanismo que servirá para absorber personal, impidiendo cualquier tipo de negociación colectiva o acceso a beneficios laborales, en el marco de una SAC y, posteriormente, liquidar a los trabajadores”, señalan.

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