La Contraloría General de la República (CGR) informó que 317 municipalidades ejecutaron menos del 40% de su presupuesto asignado para afrontar los efectos del Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027.

De este total de gobiernos locales, el organismo identificó que 109 municipalidades tenían una ejecución de 0%, de las cuales 17 corresponden a comunas distritales de 12 provincias de la región Áncash, seguido de 10 distritos de San Martín y otros 10 distritos de La Libertad.

El resto de municipalidades se distribuyen entre las regiones de Arequipa (8), Ayacucho (7), Cajamarca (7), Huancavelica (8), Huánuco (1), Ica (1), Junín (6), Lambayeque (4), Lima (8), Loreto (5), Piura (9), Tacna (1) y Tumbes (1). A ellos se suman seis municipalidades provinciales en Áncash (3), La Libertad (1), Tacna (1) y Loreto (1).

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Asimismo, Contraloría señaló que 208 municipalidades tienen un avance de ejecución presupuestal entre 0.01 % y 40%, de los cuales 41 son provinciales y 167 son distritales.

En el caso de las municipalidades distritales, la mayor cantidad corresponde a Cajamarca (19), Piura (18), Ayacucho (15), Huancavelica (13), Lambayeque (12) y Huánuco (11). A nivel de municipalidades provinciales, la mayor cantidad se encuentra en Amazonas (4), Junín (4), Áncash (3), Lima (3), Loreto (3), Piura (3) y Huánuco (3).

Los informes de control dirigidos a los gobiernos locales fueron notificados en su totalidad, habiéndose recibido 316 cargos de notificación y publicados en el portal web de la Contraloría General de la República, lo que representa el 99.68 % de los mismos.

Contraloría. (Foto: Difusión)

Gobiernos regionales

Posteriormente, se emitieron otros 22 informes de Orientación de Oficio a los gobiernos regionales, de los cuales nueve tenían una ejecución menor al 40% del Programa Presupuestal 0068 y son: Áncash, Apurímac, Provincia Constitucional del Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, y Tumbes.

Mientras que 13 gobiernos regionales (Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tacna y Madre de Dios) tienen al menos un distrito en su ámbito con una ejecución menor al 40% del Programa Presupuestal 0068.