La Contraloría General de la República realiza un operativo de control en siete municipalidades distritales de Lima Metropolitana para verificar que el otorgamiento de licencias de edificación y la construcción de proyectos habitacionales tengan los criterios técnicos requeridos.

Se desplegaron más de 20 auditores entre los distritos de San Isidro, La Victoria, Santiago de Surco, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre y San Miguel, debido a “la exposición permanente a la ocurrencia de sismos”.

De acuerdo con la Contraloría, se busca determinar si las licencias de edificación fueron otorgadas conforme a la normativa vigente y si las obras en ejecución respetan el proyecto estructural aprobado.

Dichos equipos de control revisarán de manera selectiva la documentación técnica que sustenta las licencias de edificación, incluyendo estudios especializados, planos estructurales, memorias de cálculo, dictámenes de las comisiones técnicas o revisores urbanos y demás requisitos exigidos.

También se analizará si los municipios en cuestión realizan una adecuada supervisión técnica de las edificaciones en ejecución y si hay lineamientos para detectar posibles incumplimientos en perjuicio de la seguridad estructural de las viviendas.

Con estos resultados se podrán tomar medidas para tomar, de ser necesario, acciones correctivas ante catástrofes. Foto: difusión GEC

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De esa manera, entre los principales riesgos están: entregar licencias sin la documentación técnica requerida, la aprobación de proyectos que no acrediten el cumplimiento de la normativa sismorresistente, la ejecución de edificaciones distintas a las autorizadas, la ausencia de supervisión técnica municipal y la construcción de viviendas que no reúnan las condiciones mínimas de seguridad estructural frente a un eventual sismo.