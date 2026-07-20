El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) envío de 7.74 toneladas de bienes de ayuda humanitaria (BAH) alimentarios hacia la región Junín, con el objetivo de brindar atención inmediata a la población afectada por el fuerte sismo registrado la noche del último sábado.

La ayuda humanitaria es trasladada en coordinación con las autoridades regionales y locales, para garantizar la atención oportuna de las familias damnificadas y afectadas por la emergencia.

El lote de bienes alimentarios permitirá atender a 1,250 personas damnificadas, equivalentes a 250 familias (considerando cinco integrantes por familia), con raciones de alimentos para un período de 10 días.

En total, el envío comprende:

2,500 bolsas de arroz de 1 kg.

1,250 bolsas de quinua de 500 g.

1,250 paquetes de fideos de 500 g.

1,250 bolsas de frejol de 500 g.

1,250 bolsas de lenteja de 500 g.

1,250 bolsas de arveja de 500 g.

2,500 botellas de aceite de 200 ml.

500 bolsas de azúcar de 1 kg.

5,000 latas de conserva de atún de 170 g.

El Indeci indicó que continúa realizando el monitoreo permanente de la emergencia y coordinando con las autoridades de los tres niveles de gobierno la evaluación de daños y el envío de ayuda complementaria, de ser necesario, con el propósito de salvaguardar la vida y el bienestar de la población afectada.

De otro lado, mencionó que la mañana de ayer se logró reunir ayuda humanitaria para los más de 250 personas afectadas por el sismo, en el centro poblado de Pumpunya, distrito de Chupuro.

Entre los donativos, se logró reunir arroz, azúcar, fideos, aceite, papel higiénico, frutas, una importante cantidad de agua, frazadas y ropa de abrigo, los cuales fueron trasladados y entregados por funcionarios del Gobierno Regional de Junín a los centros de acopio de Chupuro y Pumpunya.