Sismo en Junín. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) envío de 7.74 toneladas de bienes de ayuda humanitaria (BAH) alimentarios hacia la región Junín, con el objetivo de brindar atención inmediata a la población afectada por el fuerte sismo registrado la noche del último sábado.

El lote de bienes alimentarios permitirá atender a 1,250 personas damnificadas, equivalentes a 250 familias (considerando cinco integrantes por familia), con raciones de alimentos para un período de 10 días.

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En total, el envío comprende:

  • 2,500 bolsas de arroz de 1 kg.
  • 1,250 bolsas de quinua de 500 g.
  • 1,250 paquetes de fideos de 500 g.
  • 1,250 bolsas de frejol de 500 g.
  • 1,250 bolsas de lenteja de 500 g.
  • 1,250 bolsas de arveja de 500 g.
  • 2,500 botellas de aceite de 200 ml.
  • 500 bolsas de azúcar de 1 kg.
  • 5,000 latas de conserva de atún de 170 g.

El Indeci indicó que continúa realizando el monitoreo permanente de la emergencia y coordinando con las autoridades de los tres niveles de gobierno la evaluación de daños y el envío de ayuda complementaria, de ser necesario, con el propósito de salvaguardar la vida y el bienestar de la población afectada.

Entre los donativos, se logró reunir arroz, azúcar, fideos, aceite, papel higiénico, frutas, una importante cantidad de agua, frazadas y ropa de abrigo, los cuales fueron trasladados y entregados por funcionarios del Gobierno Regional de Junín a los centros de acopio de Chupuro y Pumpunya.

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