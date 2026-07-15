El Gobierno Regional de Junín también envió un mensaje a Keiko Fujimori respecto al futuro de la NCC. Foto: PMO Vías.
El Gobierno Regional de Junín también envió un mensaje a Keiko Fujimori respecto al futuro de la NCC. Foto: PMO Vías.
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Redacción Gestión
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“Esta decisión desconoce la importancia estratégica de una infraestructura que beneficiará a más de 11 millones de peruanos, fortalecerá la competitividad del país, garantizará una conexión segura entre la costa y el centro del Perú y contribuirá al desarrollo económico nacional”, aseguraron.

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En ese sentido, la entidad exigió explicaciones al presidente de la República José María Balcázar, al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi y al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, una explicación clara por esta decisión que retrasa el inicio de obras de la NCC, que se anunció para este mismo mes.

Por otra parte, convocaron a los diputados electos por Junín y por las regiones de la Macro Región Centro a sostener, con carácter de urgencia, una reunión de trabajo para establecer una agenda común y gestionar ante el Poder Ejecutivo la restitución del presupuesto.

“La Región Central no permitirá que una obra de interés nacional vuelva a ser postergada. Defenderemos, dentro del marco de la Constitución y las leyes, el derecho de millones de peruanos a contar con una infraestructura moderna, segura y acorde con las necesidades del desarrollo del país”, advirtieron.

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