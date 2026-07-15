El Gobierno Regional (Gore) de Junín, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, ha manifestado su preocupación por “la exclusión de recursos” para el inicio de la Nueva Carretera Central (NCC) en el último crédito suplementario aprobado por el Congreso de la República el último martes.

“Esta decisión desconoce la importancia estratégica de una infraestructura que beneficiará a más de 11 millones de peruanos, fortalecerá la competitividad del país, garantizará una conexión segura entre la costa y el centro del Perú y contribuirá al desarrollo económico nacional”, aseguraron.

El Gore Junín recordó que existe una norma aprobada que declara de interés nacional la ejecución de este proyecto, lo que obliga al Ejecutivo y Legislativo a priorizar su ejecución.

LEA TAMBIÉN: Vía Expresa Santa Rosa ya enfrentaría desfase en cronograma de casi un año

En ese sentido, la entidad exigió explicaciones al presidente de la República José María Balcázar, al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi y al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, una explicación clara por esta decisión que retrasa el inicio de obras de la NCC, que se anunció para este mismo mes.

El Gore Junín también envió un mensaje al gobierno entrante que encabezará Keiko Fujimori: “Debe adoptar las acciones presupuestales necesarias para garantizar el inicio del proyecto”.

Por otra parte, convocaron a los diputados electos por Junín y por las regiones de la Macro Región Centro a sostener, con carácter de urgencia, una reunión de trabajo para establecer una agenda común y gestionar ante el Poder Ejecutivo la restitución del presupuesto.

“La Región Central no permitirá que una obra de interés nacional vuelva a ser postergada. Defenderemos, dentro del marco de la Constitución y las leyes, el derecho de millones de peruanos a contar con una infraestructura moderna, segura y acorde con las necesidades del desarrollo del país”, advirtieron.