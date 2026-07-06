Accidente en Carretera Central. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Un accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 05:20 horas de este lunes 6 de julio en el kilómetro 174 +900 de la Carretera Central, tramo Pasco–La Oroya, a la altura del distrito y provincia de Yauli, en Junín, donde un vehículo pesado Foton de color azul, que remolcaba un volquete de color gris, impactó contra un automóvil Kia Soluto de color rojo.

Según el informe policial,

A consecuencia del impacto, los conductores Edison Vicharra Yupanqui y Antonio Julio Coronel Limaymanta resultaron heridos, siendo trasladados al Hospital EsSalud de La Oroya para recibir atención médica, mientras las autoridades iniciaban las investigaciones para determinar las causas del accidente.

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Despiste y volcadura deja un conductor herido en Morococha

Antes, alrededor de las 4:00 horas, otro accidente se registró en el kilómetro 132+500 de la Carretera Central, en jurisdicción del distrito de Morococha, provincia de Yauli. Un automóvil Toyota Corolla de color verde mica metálico, de placa W3U-211, que se dirigía desde Lima con destino a Huancayo, sufrió un despiste seguido de volcadura por causas que aún son materia de investigación.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el despiste, mientras el vehículo quedó a disposición de la dependencia policial correspondiente para las diligencias de ley.

La medida afectó a transportistas y pasajeros que se desplazan desde Pasco, Huánuco y la selva central con destino a La Oroya y Lima, así como a quienes viajaban desde la capital hacia la sierra y la selva central, a la espera de que el tránsito sea restablecido por completo.

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