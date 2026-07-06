Un accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 05:20 horas de este lunes 6 de julio en el kilómetro 174 +900 de la Carretera Central, tramo Pasco–La Oroya, a la altura del distrito y provincia de Yauli, en Junín, donde un vehículo pesado Foton de color azul, que remolcaba un volquete de color gris, impactó contra un automóvil Kia Soluto de color rojo.

Según el informe policial, el fuerte choque dejó dos personas heridas y ocasionó la restricción del tránsito. De acuerdo con la información preliminar, el remolcador Foton de placa BES-842, que trasladaba el volquete de placa ASE-975, colisionó con el automóvil Kia Soluto de placa BWS-369, precisó.

A consecuencia del impacto, los conductores Edison Vicharra Yupanqui y Antonio Julio Coronel Limaymanta resultaron heridos, siendo trasladados al Hospital EsSalud de La Oroya para recibir atención médica, mientras las autoridades iniciaban las investigaciones para determinar las causas del accidente.

El siniestro obligó a restringir el tránsito a un solo carril, generando una extensa congestión vehicular en ambos sentidos de la Carretera Central. Personal policial realizó las diligencias correspondientes para restablece la circulación y retirar las unidades involucradas.

Despiste y volcadura deja un conductor herido en Morococha

Antes, alrededor de las 4:00 horas, otro accidente se registró en el kilómetro 132+500 de la Carretera Central, en jurisdicción del distrito de Morococha, provincia de Yauli. Un automóvil Toyota Corolla de color verde mica metálico, de placa W3U-211, que se dirigía desde Lima con destino a Huancayo, sufrió un despiste seguido de volcadura por causas que aún son materia de investigación.

Producto del accidente, el conductor William Pichardo Sedano, de 24 años, sufrió una contusión nasal con descarte de fractura, por lo que fue evacuado al Hospital EsSalud de La Oroya para recibir atención médica especializada, su acompañante, Luis Vicente Peralta Ramírez, de 28 años, resultó ileso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el despiste, mientras el vehículo quedó a disposición de la dependencia policial correspondiente para las diligencias de ley.

Hasta esta mañana la Carretera Central aún permaneció con el tránsito restringido, provocando que cientos de camiones, ómnibus interprovinciales y vehículos particulares permanezcan varados desde la madrugada en ambos sentidos de la vía.

La medida afectó a transportistas y pasajeros que se desplazan desde Pasco, Huánuco y la selva central con destino a La Oroya y Lima, así como a quienes viajaban desde la capital hacia la sierra y la selva central, a la espera de que el tránsito sea restablecido por completo.