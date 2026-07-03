Una intensa granizada dejó intransitable la carretera Juliaca-Puno y obligó a varios conductores a detener sus vehículos para evitar accidentes. El fenómeno también afectó la ciudad de Puno, donde las calles quedaron cubiertas de granizo y lluvia, dificultando el tránsito de vehículos y peatones por un lapso de media hora.

El granizo redujo la visibilidad en distintos sectores de la carretera y los conductores avanzaron lentamente para disminuir el riesgo de incidentes.

En la ciudad de Puno, las calles se cubrieron de granizo y luego de agua, formando pequeños riachuelos que impidieron el paso normal de algunos vehículos. Varias personas tuvieron que caminar con mucho cuidado e incluso cruzar algunas vías con los zapatos completamente mojados.

LEA TAMBIÉN: Senamhi advierte un invierno inusualmente cálido este año

Este fenómeno llamó la atención de la población porque ocurrió en plena temporada de heladas, una época en la que normalmente no se presentan granizadas ni lluvias con esta intensidad en la ciudad y sus alrededores.

Los vecinos recomendaron a la población tomar precauciones al conducir o desplazarse a pie. También recordaron que este tipo de precipitaciones puede presentarse de manera repentina y cambiar las condiciones de las vías en pocos minutos.

Cabe señalar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senamhi, había advertido previamente sobre la posibilidad de lluvias y granizo en las zonas altas de la región de Puno durante estos días.

Reportan intensa caída de granizo. (Foto: Twitter / @DeviandesPeru)

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER Puno, advirtió que entre el jueves 2 y el viernes 3 de julio se registrarán nevadas de hasta 10 centímetros en zonas altoandinas de la región, situación que podría afectar el tránsito, las actividades agropecuarias y a la población más vulnerable.

Según la información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senamhi, el aviso corresponde a un nivel de peligro amarillo. Para estos días se esperan acumulados de nieve cercanos a ocho centímetros y para el viernes podrían llegar hasta diez centímetros en localidades ubicadas por encima de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar.

Además de las nevadas, el pronóstico incluye lluvias, granizo, aguanieve, descargas eléctricas y ráfagas de viento que superarán los 40 kilómetros por hora. También se prevén lluvias y granizo en zonas ubicadas por encima de los 2,800 metros de altitud.

Las provincias que podrían resultar afectadas son Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Sandia, donde las condiciones climáticas podrían dificultar la circulación de vehículos y afectar las labores del sector agropecuario.

Frente a este escenario, el COER Puno recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante las precipitaciones, proteger a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de resguardar al ganado y los cultivos para reducir posibles pérdidas.